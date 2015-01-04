Помощь в настройке Друпал 8 на ХАМРР (дистанционно)

Требуется помощь (дистанционно) в настройке Друпал 8 на ХАМРР (в том числе добавление нужных мне модулей и тем, недостающих библиотек, ответы на интересующие меня вопросы и т. д.). В настоящее время выскакивают ошибки, не добавляются не входящие в комплект Друпал 8 модули и темы. Использую ОС Windows 8. Оплата за результат (один из критериев - беспроблемное добавление новых модулей и тем). Рассмотрю заявки с указанием стоимости ваших услуг.