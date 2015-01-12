Написать движок на PHP фреймворке

Идея сайта: Сайт – интернет магазин по продаже “ХоумМейд” товаров с поддержкой мультиязычности (3 языка) Разделы и категории на сайте: Каждое направление (Свечи, мыло, Браслеты, Вышивание и пр) будет иметь свою категорию. В каждой категории будет +/- одинаковое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать движок сайта на PHP фреймворке, предпочтительно Yii 2, либо Symfony 2, Zend, Codeigniter
Цель проекта: Сервис по изучению английского языка на основе фильмов и сериалов.
Ближайшие аналоги: кино-сайты, ororo.tv(обратите особое внимание), lingualeo.com
Основные возможности и функционал:
- мультиязычность (сайт на 3 языках)
- комменты
- система пользователей (+авторизации через. соц. сети)
- добавление в закладки
- поиск
- сортировка
- фильтр
- избранное
- уведомление по email (о новых сериях)
- редактор субтитров
- курсы
- абонемент (ограничение просмотра, переводов)
- подключение платёжных систем
- личный словарь пользователя (с добавленными словами)
- тренировка слов (системы запоминания слов)
Дизайн верстка: Натяжка готового шаблона WP и Dle
Другие вопросы будем обговаривать, пишите ваши предложения, срок выполнения: 2 недели.
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