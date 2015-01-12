Написать движок на PHP фреймворке

$400
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок328 просмотров
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Написать движок сайта на PHP фреймворке, предпочтительно Yii 2, либо Symfony 2, Zend, Codeigniter

Цель проекта: Сервис по изучению английского языка на основе фильмов и сериалов.

Ближайшие аналоги: кино-сайты, ororo.tv(обратите особое внимание), lingualeo.com

Основные возможности и функционал:

- мультиязычность (сайт на 3 языках)

- комменты

- система пользователей (+авторизации через. соц. сети)

- добавление в закладки

- поиск

- сортировка

- фильтр

- избранное

- уведомление по email (о новых сериях)

- редактор субтитров

- курсы

- абонемент (ограничение просмотра, переводов)

- подключение платёжных систем

- личный словарь пользователя (с добавленными словами)

- тренировка слов (системы запоминания слов)

Дизайн верстка: Натяжка готового шаблона WP и Dle

Другие вопросы будем обговаривать, пишите ваши предложения, срок выполнения: 2 недели.

PHP
9 лет назад
arrowstr
Алишер 
31 годГрузия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alittlebitmore
Кузнецов 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 отзывов(-1)
9 лет назад
$100
1 день
Отличный исполнитель! Выполнил сложный проект в очень быстрые сроки, причем качественно. Также давал подсказки, советовал, сопереживал - благодаря его советам многое удалось реализовать еще лучше. Также всегда на связи, все объяснял очень подробно. Будем продолжать сотрудничество!
Просто невероятный заказчик. Предложил крайне интересную задачу, дал свободные сроки, оплатил всю сумму сразу после реализации части функционала. С превеликим удовольствием буду работать с ним в дальнейшем. Рекомендую всем и каждому.