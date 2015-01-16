Работы c Joomshopping

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок158 просмотров
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Сайт на Joomla 3.1.1 + Joomshopping. Нужно реализовать следующее:

1. Создание личного кабинета пользователя, в котором будет отображаться баланс пользователя, история заказов, дата ближайшего следующего заказа.

2. Прикрутить онлайн-оплату (Робокасса, например, - или предложите свой вариант, обосновав его). Причем нужно реализовать возможность оплаты не только конкретного заказа, а возможность сделать предоплату на произвольную сумму или оплатить заказ частично.

3. Реализовать некий "календарь доставок". Клиент при заказе получает возможность выбора даты доставки, при этом эти даты должны быть заданы заранее администратором - выбрать можно не любой день.

Безусловное преимущество отдаю тем заявкам, в которых по этим пунктам будут даны пусть краткие, но комментарии, - возможно ли это реализовать, какими средствами будет это сделано, нужна ли какая-то дополнительная информация от меня.

Заявки без цены и сроков не рассматриваю. Если на основании указанной в задании информации назвать цену и сроки не можете, - указывайте вилку и задавайте вопросы, ответы на которые смогут прояснить ситуацию.

Спасибо

9 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alae_del
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
114 отзывов(-1)
9 лет назад
$10
10 дней
Полностью рекомендую. Александр быстро понял задачу, реализовал в короткие сроки требуемый функционал, доработал все моменты, всплывшие после тестирования. Обязательно обращусь еще.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.