Необходимо сделать правки по верстке

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки178 просмотров
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Архив https://yadi.sk/d/vkPpRyoGdckvA тут макеты и список правок.

Задача сделать правки. А так же, поправить верстку чтобы она была максимально по макетам.

Оставляйте заявки кто готов все сделать за один день. И пожалуйста сразу указывайте бюджет.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)