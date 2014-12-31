В идеале нужен человек, разбирающийся во всех 100500 CMS, но сейчас есть конкретная задача под Joomla.

Нужно сделать формы заказа на нескольких страницах, 5-7 страниц.

В дальнейшем возможно полноценное сотрудничество (вот тут как раз нужно знание разных CMS) с регулярными задачами.

Цену оставляю открытой. Предлагайте свою, будем общаться и договариваться :)

Сайт: http://rich.msk.ru