Скрипт автопостинга

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать скрипт автопостинга, drupal, может есть готовое решение. Нужно что бы публикации(их много, они разные) для постов выбирались вручную, facebook, twit, vk, и т.д. Прошу написать сроки и стоимость.

9 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vladimir_VV
Владимир 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$30
3 дня
Спасибо за отлично проделанную работу, Владимир работает оперативно и качественно, постоянно на связи, очень приятно было поработать. Рекомендую сотрудничать!
Все вопросы решаются оперативно, заказчик постоянно на связи, рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • CMS магазина, доработка вашей готовой системы управления.

    Делать нужно будет CMS интернет-магазина максимально похожую на: goo.gl/K155R1 Сразу просмотрите Админ панель. Описание знаний Вас, как разработчика: Отличные знания PHP 5, JS (JQ, Ajax), MySQL; Хорошее понимание объектно-ориентированного программирования; Знание обработчика шаблонов Smarty; Аккуратность; ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ряд работ по сайту на Битрикс

    Есть сайт pzpo.ru на битрикс. Необходимо выполнить ряд работ: 1. Создать поддомены для сайта для регионов + автоматическое определение региона для человека, переходящего на сайт. Количество регионов будет 17 штук, подробнее при личном общении. Информация на ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Магазин на Joomla

    $50

    Добрый день. Есть сайт на Джумла, необходимо реализовать интернет магазин на модуле VirtueMart , изменить дизайн, формы, сайты для образца представим.

    Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменить вывод компонента

    $5

    В СМС JOOMLA 2.5 компонент hwdvideoshare. http://music-drive.net.ua/videoteka.html Нужно проделать такие операции: На странице самого видео, каждое описание трека берётся с описания категории!!! Значит каждый трек в одной категории будет иметь одно и тоже описание. Сейчас там стоит ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать страницы и натянуть на Wordpress

    Нужно сверстать сайт и натянуть на Wordpress. Страницы можно посмотреть по ссылке: http://download.alesko.eu/page5.rar Там есть форма и слайдер Пишите сразу цену и срок Интересую именно верстальщики с хорошим опытом работы на Wordpress.

    WordPress
    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Prestashop - нужны доработки сайта

    Есть сайт www_cbeads_kz на CMS Prestashop Требуются правки и доработки сайта: - Кнопка "бесплатный звонок" - не уходит на почту. - Статьи - показываются только 5, не все. - Поиск не работает. Остальные правки в приложенном файле. Нужны сроки и цена ...

    Prestashop
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Facebook постит не ту картинку, которая в статье.

    Есть блог http://maydanovich.com Когда берешь статью и ссылку копируешь, постишь в Facebook, то фейсбук вставляет картинки вообще с других статей. Помогите настроить, чтобы Facebook-пост соответсвовал картинке собщения. И то же самое с ВК

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищем лицензию 1с Битрикс Малый бизнес + верстка

    Ищу лицензию 1с Битрикс Малый бизнес. В дальнейшем, нужно будет повесить готовый сайт на платформу. У нас есть сайт na-kapot.ru, нужно будет взять всю платформу сайта и повесить на новую лицензию. 1. Нужно будет изменить дизайн сайта 2. ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Миграция сайта instantcms на wp

    Здравствуйте,требуются человек который поможет перенести контент портала cityriga.lv с instantcms на wp Требуются перенести все новости,рубрики, и фото к ним соблюдая сохранения ссылок к статьям. Интересует цена вопроса и сроки выполнения....

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад