Есть блог http://maydanovich.com Когда берешь статью и ссылку копируешь, постишь в Facebook, то фейсбук вставляет картинки вообще с других статей. Помогите настроить, чтобы Facebook-пост соответсвовал картинке собщения. И то же самое с ВК
CMS магазина, доработка вашей готовой системы управления.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делать нужно будет CMS интернет-магазина максимально похожую на: goo.gl/K155R1 Сразу просмотрите Админ панель.
Описание знаний Вас, как разработчика:
Отличные знания PHP 5, JS (JQ, Ajax), MySQL;
Хорошее понимание объектно-ориентированного программирования;
Знание обработчика шаблонов Smarty;
Аккуратность;
Знание CSS;
По CMS:
PHP5, Smarty3, ООП, MVC;
Использование обработчиков шаблонов Smarty;
Аккуратный код;
Подробные комментарии на русском языке;
Система бекапов;
Шаблонизатор Smarty, никакого PHP в шаблонах;
Простая структура шаблонов;
Редактор шаблонов с подсветкой синтаксиса прямо в панели управления;
В том числе шаблонов писем, отправляемых покупателям;
Минимальное количество запросов к базе (не более 20 запросов на страницу);
Все запросы к базе оптимизированы и работают очень быстро;
Объем потребляемой оперативной памяти – до 2 Мб;
Защита от SQL-инъекций – все переменные проходят проверку, а каждый запрос к базе данных защищен от неожиданностей;
Защита от XSS-атак;
Защита от CSRF-атак – каждый запрос на изменение данных проверяется на подлинность;
Для смены дизайна обычно достаточно изменить css;
Неограниченное количество товаров и категорий;
Неограниченное количество уровней вложенности категорий;
Сопутствующие товары;
Возможность добавления товара в несколько категорий;
Модерируемые комментарии к товарам;
Сортировка товаров по умолчанию, цене или названию;
Возможность ручной сортировки товаров менеджером;
Модификации товаров с разными артикулами, ценами и складом;
Акционная цена (указание старой цены товара);
Блок «Ваши последние просмотренные товары»;
Бренды товаров с описанием и логотипом;
Фильтр товаров по бренду;
Изображение и описание для категорий;
Корректная обработка ошибки 404;
Поиск товаров с выпадающими подсказками;
Разные характеристики для разных категорий товаров;
Автодополнение значений характеристик;
Фильтр товаров по характеристикам;
Значения фильтра учитывают существование товаров с такой характеристикой;
Изображения товаров
Автоматическое создание нужных размеров;
Загрузка изображений с компьютера или удаленного сервера;
Неограниченное количество изображений к товару;
Нанесение водяного знака на изображения;
Сортировка изображений к товару перетаскиванием;
Поддержка jpg, png и gif, в том числе с анимацией и прозрачностью;
Кеширование изображений;
Разделение прав менеджеров;
Логичная структура разделов панели управления;
Сортировка товаров и других списков перетаскиванием, в том числе перетаскивание в другую категорию или бренд;
Создание копий товаров;
Редактор с удобными менеджерами изображений и файлов;
Постраничная навигация через Ctrl →, автоматическое типографирование;
Возможность управления магазином с iPad и других планшетов;
Возможность предпросмотра перед публикацией;
Переход в редактирование товара, категории, страницы прямо с сайта;
Форма обратной связи;
Уведомления администратора по email;
Управление сообщениями в панели управления;
Исходный код полностью отделен от оформления;
CSS-ориентированная верстка;
Аяксовая корзина;
Возможность заказа без регистрации;
Регистрация пользователей;
Учет зарегистрированных покупателей;
Экспорт зарегистрированных покупателей;
Система скидок;
Купоны на скидку;
История заказов в кабинете покупателя;
Отслеживание состояния заказа покупателем;
Неограниченное количество статусов заказов;
Уведомления по электронной почте об изменении состояния заказа;
Редактирование и создание заказов в панели управления;
Функция «забыли пароль» для покупателей;
Форма обратной связи;
Примечания администратора к заказам;
Отображение адреса покупателя на карте;
Статистика заказов по дням;
Печать заказа;
Автоматический учет товаров на складе;
Автоматическое списание со склада при покупке;
Снятие с продажи товара при отсутствии на складе;
Возможность отключения учета для выбранных товаров;
Красивые URL страниц, которые нравятся и посетителям сайта и поисковым системам;
Автоматическое создание Site Map для поисковых систем;
Автоматическое заполнение title, keywords, description;
Для каждой страницы сайта можно настроить title, keywords, description;
Полноценная синхронизация c 1C;
Синхронизация с сервисом Мойсклад;
Синхронизация с сервисом Класс365;
Импорт и экспорт товаров в Excel;
В том числе импорт и экспорт характеристик товаров;
Автоматический экспорт товаров в ЯндексМаркет;
Простое подключение к QIWI Кошелек, RBK Money, Робокасса, Liqpay, Webmoney, Paypal, Интеркасса, просто заполнив несколько полей в админке;
Печать квитанции;
Автоматическое списание товаров при покупке;
Мгновенная продажа цифровых товаров;
Уведомление менеджера при поступлении оплаты;
Выбор валюты покупателем;
Отключение отображения копеек для выбранных валют;
Форматирование цен (выбор разделителя тысяч и копеек);
Автоматический пересчет цен для разных способов оплаты;
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