CMS магазина, доработка вашей готовой системы управления.

Делать нужно будет CMS интернет-магазина максимально похожую на: goo.gl/K155R1 Сразу просмотрите Админ панель.

Описание знаний Вас, как разработчика:

Отличные знания PHP 5, JS (JQ, Ajax), MySQL;

Хорошее понимание объектно-ориентированного программирования;

Знание обработчика шаблонов Smarty;

Аккуратность;

Знание CSS;

По CMS:

PHP5, Smarty3, ООП, MVC;

Использование обработчиков шаблонов Smarty;

Аккуратный код;

Подробные комментарии на русском языке;

Система бекапов;

Шаблонизатор Smarty, никакого PHP в шаблонах;

Простая структура шаблонов;

Редактор шаблонов с подсветкой синтаксиса прямо в панели управления;

В том числе шаблонов писем, отправляемых покупателям;

Минимальное количество запросов к базе (не более 20 запросов на страницу);

Все запросы к базе оптимизированы и работают очень быстро;

Объем потребляемой оперативной памяти – до 2 Мб;

Защита от SQL-инъекций – все переменные проходят проверку, а каждый запрос к базе данных защищен от неожиданностей;

Защита от XSS-атак;

Защита от CSRF-атак – каждый запрос на изменение данных проверяется на подлинность;

Для смены дизайна обычно достаточно изменить css;

Неограниченное количество товаров и категорий;

Неограниченное количество уровней вложенности категорий;

Сопутствующие товары;

Возможность добавления товара в несколько категорий;

Модерируемые комментарии к товарам;

Сортировка товаров по умолчанию, цене или названию;

Возможность ручной сортировки товаров менеджером;

Модификации товаров с разными артикулами, ценами и складом;

Акционная цена (указание старой цены товара);

Блок «Ваши последние просмотренные товары»;

Бренды товаров с описанием и логотипом;

Фильтр товаров по бренду;

Изображение и описание для категорий;

Корректная обработка ошибки 404;

Поиск товаров с выпадающими подсказками;

Разные характеристики для разных категорий товаров;

Автодополнение значений характеристик;

Фильтр товаров по характеристикам;

Значения фильтра учитывают существование товаров с такой характеристикой;

Изображения товаров

Автоматическое создание нужных размеров;

Загрузка изображений с компьютера или удаленного сервера;

Неограниченное количество изображений к товару;

Нанесение водяного знака на изображения;

Сортировка изображений к товару перетаскиванием;

Поддержка jpg, png и gif, в том числе с анимацией и прозрачностью;

Кеширование изображений;

Разделение прав менеджеров;

Логичная структура разделов панели управления;

Сортировка товаров и других списков перетаскиванием, в том числе перетаскивание в другую категорию или бренд;

Создание копий товаров;

Редактор с удобными менеджерами изображений и файлов;

Постраничная навигация через Ctrl →, автоматическое типографирование;

Возможность управления магазином с iPad и других планшетов;

Возможность предпросмотра перед публикацией;

Переход в редактирование товара, категории, страницы прямо с сайта;

Форма обратной связи;

Уведомления администратора по email;

Управление сообщениями в панели управления;

Исходный код полностью отделен от оформления;

CSS-ориентированная верстка;

Аяксовая корзина;

Возможность заказа без регистрации;

Регистрация пользователей;

Учет зарегистрированных покупателей;

Экспорт зарегистрированных покупателей;

Система скидок;

Купоны на скидку;

История заказов в кабинете покупателя;

Отслеживание состояния заказа покупателем;

Неограниченное количество статусов заказов;

Уведомления по электронной почте об изменении состояния заказа;

Редактирование и создание заказов в панели управления;

Функция «забыли пароль» для покупателей;

Форма обратной связи;

Примечания администратора к заказам;

Отображение адреса покупателя на карте;

Статистика заказов по дням;

Печать заказа;

Автоматический учет товаров на складе;

Автоматическое списание со склада при покупке;

Снятие с продажи товара при отсутствии на складе;

Возможность отключения учета для выбранных товаров;

Красивые URL страниц, которые нравятся и посетителям сайта и поисковым системам;

Автоматическое создание Site Map для поисковых систем;

Автоматическое заполнение title, keywords, description;

Для каждой страницы сайта можно настроить title, keywords, description;

Полноценная синхронизация c 1C;

Синхронизация с сервисом Мойсклад;

Синхронизация с сервисом Класс365;

Импорт и экспорт товаров в Excel;

В том числе импорт и экспорт характеристик товаров;

Автоматический экспорт товаров в ЯндексМаркет;

Простое подключение к QIWI Кошелек, RBK Money, Робокасса, Liqpay, Webmoney, Paypal, Интеркасса, просто заполнив несколько полей в админке;

Печать квитанции;

Автоматическое списание товаров при покупке;

Мгновенная продажа цифровых товаров;

Уведомление менеджера при поступлении оплаты;

Выбор валюты покупателем;

Отключение отображения копеек для выбранных валют;

Форматирование цен (выбор разделителя тысяч и копеек);

Автоматический пересчет цен для разных способов оплаты;