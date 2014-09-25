Сделать баннеры разрешения 240*400 и 710*20 Текст для баннера 240*400 Создаем мобильные приложения [ Закажите разработку ] у опытной команды для баннера 710*20 Разработка приложений для ios и android [ Закажите разработку ] под ключ === Приложите сразу: 1 Баннеры которые вы делали, если есть то в ...