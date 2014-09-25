ddch

Дмитрий ddch

 
36 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$430
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нарисовать баннеры
Отличный заказчик! Рекомендую
Отличная работа! Качественная коммуникация!
Ответный отзыв
diyazbarnes
29 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$410
10 баллов
3 года назад
Анимационные ролики для Youtube
Смело сотрудничайте с Дмитрием!
Отличная работа, всегда на связи, профессионально, инициативно.
Ответный отзыв
dovnar-n
Николай 
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Кросс браузерная верстка 1 страничного сайта
Чётко поставленные задачи, своевременная оплата и постоянный онлайн. Однозначно рекомендую!
Николай очень увлечен работой. Много чего знает, чего не знает быстро адаптируется. Понравилась работа.
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shmih
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1500
10 баллов
9 лет назад
Разработка сканера портов, проверки соединений,
Адекватное общение, в рамках делового этикета. Задание несколько расширелось, договорились на доплату. Работали 4 месяца. Рекомендую.
Результатом доволен, все что было оговорено в тз выполнено. Интерфейс программы выполнен отлично, все сделано быстро и в точности по дизайну.
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PhpSoft
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Доработать PHP-скрипт
Всё просто и понятно. Сотрудничеством доволен.
Всё устроило
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