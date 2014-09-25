Задание: https://docs.google.com/document/d/1U8W4NARe_xj89XCjeUkDHVRLyN05QHVO-8QtiyVCDdw/edit Пожалуйста, напишите ваш опыт работы. Ваш рейт. И когда можете приступить к работе.
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Создание мобильного приложения для Android (всё в одном окне). Которое использует только мобильный интернет смартфона (sim), предоставляя внешнему серверу, подключение к интернету через это мобильное устройство через создаваемое proxy (https) подключение IPv4 формат: host:port:login:password ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Базовое описание: Используя движок Wordpress создать набор front и back страниц для управления и отображения визуальной карты, . Пожалуйста ознакомьтесь со всеми все исходниками ниже, чтобы принять решение о работе. Подробное описание: -- front сайт будет иметь набор страниц: /map0 - ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрытгод назад
Продвижение сайта под бурж, США (или другие англ яз страны, если у вас есть кейсы), Германию, Китай Есть сайт, возраст 8+ лет Сразу делался мультиязычный (функционал переключения и выбора языка, переводы страниц нескольких статических страниц в паблике, Важно, ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрытгод назад
skypromotion ru/marketing/ 14.9 Средняя поз. Яндекс, РОССИЯ 20 Топ 3 57 Топ 5 131 Топ 10 249 Топ 50 252 Топ 100 Выборка фраз важных для продвижения, во вложении Проект ранее продвигался 2 подрядчиками, в течение 2 летПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрытгод назад
Добрый день. Нужен специалист с опытом работы simpla cms (движок старый, есть нюансы). Верстка адаптивна, html + css, полностью готова и проверена (Сделана на основе figma макета). Сайт действующий Необходимо заменить общий шаблон (шапка и подвал) который распространяется на ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Важно, приложите похожие работы или расскажите похожий опыт в ответе. Сразу укажите сроки и стоимость. Есть 3д модель девушки, в анимации принимает участие: голова, брови, глаза, зрачки, нос (морщины вокруг), рот, носогубные складки. 0) Модель, на основании ...Анимация1 заявкаЗакрыт2 года назад
Сделать баннеры разрешения 240*400 и 710*20 Текст для баннера 240*400 Создаем мобильные приложения [ Закажите разработку ] у опытной команды для баннера 710*20 Разработка приложений для ios и android [ Закажите разработку ] под ключ === Приложите сразу: 1 Баннеры которые вы делали, если есть то в ...Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется сделать рекламный тест CPI в фб\инсте для мобильной игры https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamefirst.free.strategy.god.simulator&hl=ru&gl=US От вас: -У вас должен быть опыт в закупе трафика для игр -Сроки -СтоимостьСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать парсер с play market по поиску ключевых слов в описании приложений готовые данные записывать в таблицу по крону раз в сутки Если вы имели опыт работать с api и json, загрузкой данных в гугл таблицы, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется сделать анимационный ролик для подростков, на тему: Как создавать игры для мобильных телефонов. (Это первая тема будет еще 4 ролика) Время видео 5 минут Для видео готовы порядок сцен, пример происходящего, вопросы которые должны закрываться в каждой ...Анимация1 исполнительЗавершен3 года назад
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Необходимо переделать PHP шаблоны интернет-магазина в SMARTY шаблоны. Количество шаблонов: http://fotozavr.ru/image/5966.html !!!!!! Обязательный опыт с работы с SMARTY шаблонизатором. Приложите ваши работы с smarty? или скриншот вашего кода. Приложите примерные расценки на работу. Напишите в лс скину сами шаблоны.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
ЦЕНУ И СРОК ПИШИТЕ СРАЗУ, ИНАЧЕ НЕ ОТВЕЧУ! См. вложение. Интересует небольшой бюджет, работа очень простая. Приложите ссылки вашей верстки (именно на верстку), если есть похожей (в портфолио). 1. Семантическая верстка HTML/CSS. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Делать нужно будет CMS интернет-магазина максимально похожую на: goo.gl/K155R1 Сразу просмотрите Админ панель. Описание знаний Вас, как разработчика: Отличные знания PHP 5, JS (JQ, Ajax), MySQL; Хорошее понимание объектно-ориентированного программирования; Знание обработчика шаблонов Smarty; Аккуратность; ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен список всех рекламодатлей Яндекс Директ и Google AdWords. Или готовая база. Также интересует парсинг или базы сайтов Liveinternet, Яндекс.Метрика, Google.Analytics. Сразу опишите ваш опыт в данной теме.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Приложение под windows xp 7 8 . Блокировка портов. Готовый дизайн приложения и всех окон (5 окон). Техническое задание, для тех кто ответит на проект.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
Берем этот каталог, парсим категории: haa.su/wcR/ Вот страница товаров, она в виде таблицы, строчки преобразуем в товары: haa.su/wcS/ haa.su/wcQ/ Загружаем это все в simpla cms Какие данные используем: Категория, под категория, название, Бренд, фото, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад