Срочная верстка html / css, исходник Figma + metronic8

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт6 заявок240 просмотров

Внимание: Без осмысленного ответа, ваша кандидатура не рассматривается.

Срочная верстка страниц: https://www.figma.com/design/tmeYK6nggduXgw6GKXpoQg/Referal-ORG?node-id=13063-31680&t=7kLIMFbRcyDOrfx0-1

Использование стилей metronic8, документация metronic8: https://preview.keenthemes.com/html/metronic/docs/base/forms/controls

(макеты собраны в оригинальной фигме метроник8, сохранилась организация компонентов, стилей и прочего, лишние удалены), адаптив.

Требования:

- Минимизировать использование собственных CSS-стилей и классов (только при острой необходимости).

- Строго повторить внешний вид по предоставленным картинкам и видео.

- Верстка должна быть чистой, аккуратной и адаптивной.

Верстка достаточно простая, без сложных элементов и анимаций.

Архив с метроник8 предоставим (10 гб)

====

!!! От вас сразу:

На основе данный выше рассчитать срок и стоимость.

Важно приложить примеры вашей верстки на bootstrap.

BootstrapCSSFigmaHTMLВерстка страниц
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