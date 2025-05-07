Требуется верстка страниц интернет-магазина на Opencart 4, используя существующий фронтенд, созданный на React (Next.js) и Tailwind. Задача заключается в адаптации дизайна для работы с Opencart. Бюджет $300, сроки выполнения 5-7 дней.
Верстка сайту по Figma файлу
Привіт, необхідно відверстати сайт (desktop та mobile) по Figma файлу.
7 блоків - Hero Main, Services, Success Stories, Footer, etc.
Сам дизайн надішлю в особисті для більш точної оцінки проекту.
Верстка Desktop буде як перша частина проекту, дедлайн до 23 травня.
Мобільна версія ще в роботі...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300HTML-верстка1 исполнительЗакрыт5 часов назад
- $50
Требуется выполнить HTML-верстку адаптивного лендинга на основе PSD-дизайна. Важно реализовать красивые анимации для улучшения пользовательского опыта. Ожидается качественная работа с вниманием к деталям.HTML-верстка8 заявокОткрыт3 дня назад
- $300
Требуется сверстать сайт на WordPress с адаптивной версткой. Необходимо создать несколько страниц, включая главную, услуги и отзывы, по предоставленным макетам из Figma. Оплата производится в USDT. Основные страницы должны иметь одинаковые блоки, с возможностью изменения контента для каждой услуги.Открыт3 дня назад
- $5
Требуется выполнить HTML-верстку формы на сайте. Подробности заказа будут предоставлены исполнителю. Ожидается качественное исполнение с учетом всех требований.Закрыт6 часов назад
- $15
Необходимо адаптировать 3 страницы веб-сайта под мобильные устройства. Дизайн уже готов. Требования включают валидацию кода, кроссбраузерность и ручную верстку без использования Bootstrap.HTML-верстка10 заявокОткрыт3 дня назад
- $150
Требуется опытный верстальщик для создания 3 блоков веб-страницы с использованием React. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ. Проект включает в себя детальное описание, доступное по ссылке.HTML-верстка6 заявокОткрыт5 дней назад
- $10
Необходимо адаптировать главную страницу на основе предоставленного макета. Основные требования: кроссбраузерность и валидация кода. Верстка должна соответствовать современным стандартам и обеспечивать корректное отображение в разных браузерах.Закрыт4 дня назад
- $10
Требуется сверстать 2 страницы на HTML для ПК. Техническое задание будет отправлено исполнителю. Ожидается качественная и аккуратная верстка с учетом всех деталей.Закрыт6 дней назад
Необходимо перенести текст в HTML документы, организовав структуру с использованием PHP. Для этого требуется разделить контент на отдельные файлы и подключить их через конструкцию include. Задача включает в себя создание удобной и понятной верстки.Закрыт2 дня назад
Требуется сверстать одноэкранник с параллакс-эффектом. Дизайн предоставляется в Figma. Ожидается качественная HTML-верстка, соответствующая макету. Укажите примерную стоимость выполнения задания.Закрыт10 дней назад