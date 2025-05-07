Верстка сайту по Figma файлу

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Привіт, необхідно відверстати сайт (desktop та mobile) по Figma файлу.

7 блоків - Hero Main, Services, Success Stories, Footer, etc.

Сам дизайн надішлю в особисті для більш точної оцінки проекту.

Верстка Desktop буде як перша частина проекту, дедлайн до 23 травня.

Мобільна версія ще в роботі...

FigmaВерстка сайтов
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