Сверстать 2 страницы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт15 заявок169 просмотров

Под пк только, тз скину исполнителю

Верстка страниц
13 часов назад
Алексей
 
26 лет
14 часов в сервисе
Был
14 часов назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Был
4 часа назад
4 часа назад
Александр
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
5 часов назад
Александр
 
34 года
8 месяцев в сервисе
Был
9 часов назад
11 часов назад
Артем
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
11 часов назад
Дмитрий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
8 отзывов
12 часов назад
Богдан
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
12 часов назад
Євгеній
 
35 лет
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
12 часов назад
Андрей
 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
2 отзыва
12 часов назад
Игорь
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
2 отзыва
12 часов назад
Женя
 
24 года
9 месяцев в сервисе
Был
4 часа назад
13 часов назад
Юра
 
24 года
8 дней в сервисе
Был
5 часов назад
13 часов назад
Дмитрий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
13 часов назад
Максим
 
43 года
3 месяца в сервисе
Был
2 часа назад
13 часов назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
13 часов назад
Денис
 
31 год
год в сервисе
Был
4 часа назад
10 отзывов
13 часов назад