Необходимо перенести текст в HTML документы, организовав структуру с использованием PHP. Для этого требуется разделить контент на отдельные файлы и подключить их через конструкцию include. Задача включает в себя создание удобной и понятной верстки.
Сверстать 2 страницы
Под пк только, тз скину исполнителю
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