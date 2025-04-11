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Открыт10 заявок146 просмотров

макет отправлю в тг

ТЗ:

1.Коссбраузерность

2.Валидация кода

Адаптивная верстка
13 часов назад
Тарас
 
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13 часов назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
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4 часа назад
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Наталья
 
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Евгений
 
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HTML-верстка
Александр
 
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11 часов назад
Євгеній
 
35 лет
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Женя
 
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Игорь
 
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16 отзывов
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Лучший HTML-верстальщик апреля
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Денис
 
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