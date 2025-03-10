Необходимо выполнить HTML-верстку одной страницы по предоставленному макету. Техническое задание будет отправлено исполнителю для уточнения всех деталей. Ожидается качественная реализация дизайна и соответствие требованиям макета.
Сверстать 3 страницы
На станицах одно модальное окно
ТЗ:
1. Сделать не большую анимацию
2.что бы был валидный код
3. Адаптация не нужна
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