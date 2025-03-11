Требуется осуществить HTML-верстку макетов из Figma с использованием Tailwind или Bootstrap. Все блоки должны быть заменяемы, чтобы верстка не ломалась при удалении. Интеграция блоков должна осуществляться отдельно. Рассматриваются фрилансеры с опытом в верстке или фронтенде. Оплата возможна по завершению работы или этапами.