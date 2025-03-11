Необходимо выполнить HTML-верстку страниц для сайта на WordPress, основываясь на требованиях общего ТЗ. Требуется оценить оставшиеся страницы, часть из которых уже готова. Важно учесть только верстку, без полного функционала сайта.
Верстка одной страницы
Макет предоставлю, тз отправлю исполнителю в телеграмм
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка6 заявокЗакрытдень назад
Требуется осуществить HTML-верстку макетов из Figma с использованием Tailwind или Bootstrap. Все блоки должны быть заменяемы, чтобы верстка не ломалась при удалении. Интеграция блоков должна осуществляться отдельно. Рассматриваются фрилансеры с опытом в верстке или фронтенде. Оплата возможна по завершению работы или этапами.HTML-верстка8 заявокОткрыт3 дня назад
Необходимо выполнить HTML-верстку сайта по предоставленному Figma файлу. Проект включает 7 блоков, включая Hero Main, Services и Footer. Верстка для desktop должна быть завершена до 23 мая. Мобильная версия находится в разработке. Дизайн будет отправлен для более точной оценки проекта.HTML-верстка25 заявокОткрыт3 дня назад
- $300
Требуется верстка страниц интернет-магазина на Opencart 4, используя существующий фронтенд, созданный на React (Next.js) и Tailwind. Задача заключается в адаптации дизайна для работы с Opencart. Бюджет $300, сроки выполнения 5-7 дней.Закрыт3 дня назад
- $50
Требуется выполнить HTML-верстку адаптивного лендинга на основе PSD-дизайна. Важно реализовать красивые анимации для улучшения пользовательского опыта. Ожидается качественная работа с вниманием к деталям.HTML-верстка9 заявокОткрыт5 дней назад
- $300
Требуется сверстать сайт на WordPress с адаптивной версткой. Необходимо создать несколько страниц, включая главную, услуги и отзывы, по предоставленным макетам из Figma. Оплата производится в USDT. Основные страницы должны иметь одинаковые блоки, с возможностью изменения контента для каждой услуги.Открыт6 дней назад
- $5
Требуется выполнить HTML-верстку формы на сайте. Подробности заказа будут предоставлены исполнителю. Ожидается качественное исполнение с учетом всех требований.Завершен3 дня назад
- $15
Необходимо адаптировать 3 страницы веб-сайта под мобильные устройства. Дизайн уже готов. Требования включают валидацию кода, кроссбраузерность и ручную верстку без использования Bootstrap.HTML-верстка12 заявокОткрыт6 дней назад
- $150
Требуется опытный верстальщик для создания 3 блоков веб-страницы с использованием React. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ. Проект включает в себя детальное описание, доступное по ссылке.HTML-верстка6 заявокОткрыт8 дней назад
- $10
Необходимо адаптировать главную страницу на основе предоставленного макета. Основные требования: кроссбраузерность и валидация кода. Верстка должна соответствовать современным стандартам и обеспечивать корректное отображение в разных браузерах.Завершен6 дней назад