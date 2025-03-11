Верстка одной страницы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт14 заявок201 просмотр

Макет предоставлю, тз отправлю исполнителю в телеграмм

Верстка страниц
17 часов назад
Заур
 
30 лет
18 часов в сервисе
Был
17 часов назад

Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
51 год
3 месяца в сервисе
Был
2 часа назад
2 часа назад
Давид
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 часа назад
2 часа назад
Александр
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
10 часов назад
Андрей
 
37 лет
год в сервисе
Был
4 часа назад
10 часов назад
Никита
 
18 лет
год в сервисе
Был
2 часа назад
1 отзыв(-1)
12 часов назад
Юрий
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
15 часов назад
Женя
 
24 года
10 месяцев в сервисе
Был
час назад
15 часов назад
Ярослав
 
20 лет
21 день в сервисе
Был
6 часов назад
16 часов назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
16 часов назад
Денис
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
17 часов назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
21 отзыв
17 часов назад
Дина
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Была
10 часов назад
2 отзыва
17 часов назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
6 часов назад
6 отзывов
17 часов назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Игорь
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
2 отзыва
17 часов назад

  • Похожие заказы

  • Верстка для сайта Wordpress

    Необходимо выполнить HTML-верстку страниц для сайта на WordPress, основываясь на требованиях общего ТЗ. Требуется оценить оставшиеся страницы, часть из которых уже готова. Важно учесть только верстку, без полного функционала сайта.

    Верстка страницWordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    день назад

  • Сделать верстку макетов

    Требуется осуществить HTML-верстку макетов из Figma с использованием Tailwind или Bootstrap. Все блоки должны быть заменяемы, чтобы верстка не ломалась при удалении. Интеграция блоков должна осуществляться отдельно. Рассматриваются фрилансеры с опытом в верстке или фронтенде. Оплата возможна по завершению работы или этапами.

    Верстка блоковBootstrapFigmaTailwind CSS
    HTML-верстка8 заявок
    Открыт
    3 дня назад

  • Верстка сайту по Figma файлу

    Необходимо выполнить HTML-верстку сайта по предоставленному Figma файлу. Проект включает 7 блоков, включая Hero Main, Services и Footer. Верстка для desktop должна быть завершена до 23 мая. Мобильная версия находится в разработке. Дизайн будет отправлен для более точной оценки проекта.

    Верстка сайтовFigma
    HTML-верстка25 заявок
    Открыт
    3 дня назад

  • Сверстать страницы для онлайн магазина на Opencart

    $300

    Требуется верстка страниц интернет-магазина на Opencart 4, используя существующий фронтенд, созданный на React (Next.js) и Tailwind. Задача заключается в адаптации дизайна для работы с Opencart. Бюджет $300, сроки выполнения 5-7 дней.

    Верстка страницNext.jsOpencartReactTailwind CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 дня назад

  • Верстка лендинга

    $50

    Требуется выполнить HTML-верстку адаптивного лендинга на основе PSD-дизайна. Важно реализовать красивые анимации для улучшения пользовательского опыта. Ожидается качественная работа с вниманием к деталям.

    Адаптивная версткаВерстка лендингов
    HTML-верстка9 заявок
    Открыт
    5 дней назад

  • Верстка сайта на Wordpress

    $300

    Требуется сверстать сайт на WordPress с адаптивной версткой. Необходимо создать несколько страниц, включая главную, услуги и отзывы, по предоставленным макетам из Figma. Оплата производится в USDT. Основные страницы должны иметь одинаковые блоки, с возможностью изменения контента для каждой услуги.

    Адаптивная версткаВерстка сайтовИнтеграция версткиFigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Открыт
    6 дней назад

  • Верстка формы

    $5

    Требуется выполнить HTML-верстку формы на сайте. Подробности заказа будут предоставлены исполнителю. Ожидается качественное исполнение с учетом всех требований.

    Верстка блоков
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 дня назад

  • Адаптация под мобильные устройства

    $15

    Необходимо адаптировать 3 страницы веб-сайта под мобильные устройства. Дизайн уже готов. Требования включают валидацию кода, кроссбраузерность и ручную верстку без использования Bootstrap.

    Адаптивная верстка
    HTML-верстка12 заявок
    Открыт
    6 дней назад

  • Сверстать 3 блока веб страницы

    $150

    Требуется опытный верстальщик для создания 3 блоков веб-страницы с использованием React. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ. Проект включает в себя детальное описание, доступное по ссылке.

    Верстка блоковCSSHTMLReactTailwind CSS
    HTML-верстка6 заявок
    Открыт
    8 дней назад

  • Адаптировать главную страницу

    $10

    Необходимо адаптировать главную страницу на основе предоставленного макета. Основные требования: кроссбраузерность и валидация кода. Верстка должна соответствовать современным стандартам и обеспечивать корректное отображение в разных браузерах.

    Адаптивная верстка
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 дней назад