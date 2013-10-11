Портфолио
- Leader Team Personnel297 просмотров
- KFK Electro229 просмотров
- Link Manager228 просмотров
- Мейн Стрим224 просмотра
- Младший брат196 просмотров
- ImgCookie141 просмотр
- Администрация Муниципального Района Ставропольс252 просмотра
- ПАФОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ240 просмотров
- Vinil Studio207 просмотров
- Кардинал - Адвокатский кабинет250 просмотров
- HD Картинки222 просмотра
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
9 лет назад
Хороший исполнитель, рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую.
$60
10 баллов
10 лет назад
Работа сделана качественно и в срок. Учтены все пожелания.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задача была поставлена в корректном виде, никаких трудностей не возникло. Оплата была произведена вовремя. Рекомендую!
$50
10 баллов
10 лет назад
Оперативно и качественно выполнена верстка. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задача была поставлена в корректном виде, никаких трудностей не возникло. Оплата была произведена вовремя. Рекомендую!
$10
10 баллов
10 лет назад
Понравилось работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задача была поставлена в корректном виде, никаких трудностей не возникло. Оплата была произведена вовремя. Рекомендую!
$50
10 баллов
10 лет назад
Все оперативно. качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задача была поставлена в корректном виде, никаких трудностей не возникло. Оплата была произведена вовремя. Рекомендую!