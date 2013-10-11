Imp0ssible

Михаил Imp0ssible

 
41 годМолдова/Кишинев
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональный веб разработчик

Работая быстро, качественно и в срок!

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Отзывы заказчиков
Damos
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Адаптивная Верстка
Хороший исполнитель, рекомендую.
Хороший заказчик, рекомендую.
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Cruiser_Group
Владимир 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Нужна верстка
Работа сделана качественно и в срок. Учтены все пожелания.
Отличный заказчик. Задача была поставлена в корректном виде, никаких трудностей не возникло. Оплата была произведена вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
kosmoprince
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Верстка 3-х страниц сайта
Оперативно и качественно выполнена верстка. Рекомендую!
Отличный заказчик. Задача была поставлена в корректном виде, никаких трудностей не возникло. Оплата была произведена вовремя. Рекомендую!
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Ginza9
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Верстка элементов дизайна
Понравилось работать. Рекомендую.
Отличный заказчик. Задача была поставлена в корректном виде, никаких трудностей не возникло. Оплата была произведена вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
vecherok
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Нужна верстка двух страниц для сайта
Все оперативно. качественно.
Отличный заказчик. Задача была поставлена в корректном виде, никаких трудностей не возникло. Оплата была произведена вовремя. Рекомендую!
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