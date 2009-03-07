Разработка и продвижение решений для бизнеса

Cruiser design & software group

У нас работают: дизайнеры, 3D моделеры, флешеры, верстальщики, программисты, специалисты по SEO и интернет-маркетингу. Любой Ваш проект будет вести один из наших менеджеров, которые всегда готовы Вас проконсультировать по любому вопросу.

Лучшим отзывом о качестве нашей работы и подходах к ней является наше портфолио и наши клиенты - http://www.weblancer.net/users/Cruiser_Group/portfolio/

Наша компания зарегистрирована в Украине, в городе-герое Севастополе.