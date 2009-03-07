Разработка и продвижение решений для бизнеса
Cruiser design & software group
У нас работают: дизайнеры, 3D моделеры, флешеры, верстальщики, программисты, специалисты по SEO и интернет-маркетингу. Любой Ваш проект будет вести один из наших менеджеров, которые всегда готовы Вас проконсультировать по любому вопросу.
Лучшим отзывом о качестве нашей работы и подходах к ней является наше портфолио и наши клиенты - http://www.weblancer.net/users/Cruiser_Group/portfolio/
Наша компания зарегистрирована в Украине, в городе-герое Севастополе.
Портфолио
- Трейдерская компания.530 просмотров
- Compass-Mebel 8 марта404 просмотра
- Compass-IT гранит науки301 просмотр
- Compass-IT284 просмотра
- Compass242 просмотра
- Весенняя акция - Compass206 просмотров
- Творческая кузница Сергея Живкова482 просмотра
- Компасс217 просмотров
- Sony Vaio интерактив339 просмотров
- Sony HSD315 просмотров
- ИОН Sony акция296 просмотров
- ИОН Panasonic343 просмотра
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
16 лет назад
Буду краток. Побольше бы таких исполнителей! Не просто быстро, а моментально! Качественно и по человечески! Огромное Вам спасибо!
Ответный отзыв
Было приятно работать с заказчиком
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
#1583
Интернет-магазины
нет отзывов
от $900
#3463
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $700
от 10 дней
#5754