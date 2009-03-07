Cruiser_Group

Владимир Cruiser_Group

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Разработка и продвижение решений для бизнеса

Cruiser design & software group

У нас работают: дизайнеры, 3D моделеры, флешеры, верстальщики, программисты, специалисты по SEO и интернет-маркетингу. Любой Ваш проект будет вести один из наших менеджеров, которые всегда готовы Вас проконсультировать по любому вопросу.

Лучшим отзывом о качестве нашей работы и подходах к ней является наше портфолио и наши клиенты - http://www.weblancer.net/users/Cruiser_Group/portfolio/

Наша компания зарегистрирована в Украине, в городе-герое Севастополе.

Портфолио

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Отзывы заказчиков

borgir
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$80
10 баллов
16 лет назад
Изменить/Взять готовое flash-приложение
Буду краток. Побольше бы таких исполнителей! Не просто быстро, а моментально! Качественно и по человечески! Огромное Вам спасибо!
Было приятно работать с заказчиком
Ответный отзыв
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