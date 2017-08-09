Damos

Рамин Гурбанов Damos

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AChistyi
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Нужна верстка Landing page
Отличный заказчик, с четко поставленным тз. С оплатой проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный исполнитель. Вежливый, тактичный. Сделал всё на высшем уровне, работой очень доволен. Спасибо рекомендую !
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rudants
Антон 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Верстка проекта адаптивно
С Рамином работаю во второй раз, сотрудничеством доволен - своевременная оплата, быстрая проверка работы и мобильный отклик на сообщения. Рекомендую к сотрудничеству!
Антон нам успешно сдал второй проект, все как и в предыдущий раз, очень понравилось. Исполнитель всегда на связи, коммуникабельный, придерживается сроков, верстает качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
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hazard3535
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Нужно сверстать одну страницу адаптивно (Parallax)
Хороший заказчик, постоянно на связи, быстрая оплата. Работой с Рамином остался доволен.
Качество работы: 5/5 Соблюдение сроков: 5/5 Коммуникация: 5/5 Сергей отличный верстальщик, сделал все так как надо, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
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rudants
Антон 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Верстка макетов PSD
SASSGulp
Рамин - хороший заказчик. Детально объяснил что нужно сделать, быстро отвечал на возникающие вопросы в процессе работы. Оплатил работу вовремя и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству!
Антон молодец, отличный верстальщик! Вовремя сдал работу, всегда на связи. Рекомендую!
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sania_free
Александр 
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Требуется сверстать HTML - письмо
HTML
Работаем уже во второй раз, рекомендую.
Работаем уже не первый раз, рекомендую Александра к сотрудничеству!
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