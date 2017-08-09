Сверстать верстку адаптивно и с эффектами параллакс. Прошу новеньким не писать всегда онлайн и отвечать сразу в скайпе или телеграме. Космические цены тоже не писать спасибо за внимание.
- HTML-верстка31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно натянуть готовую адаптированную верстку на WordPress! Нужно очень качественно ! нужен ответственный человек который всегда онлайн и отвечает очень быстро не через 40-50 мин ! откликаться только с 12 + отзывов ! ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Бюджет указал !!HTML-верстка26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужна качественная верстка одной страницы ! Адаптивно кроссбраузерно.Завершен7 лет назад
- $1
http://joxi.ru/krDQ8DC0R70MmpHTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Нужно сверстать макеты PSD. Адаптивно, с использованием Bootstrap 4, Less или Sass. Сборка: Gulp или Grunt. Можно обговорить все, если есть другие предложения. Эскизы предоставлю выбранному ...HTML-верстка31 заявкаЗакрыт7 лет назад
вот сайт показывает 2 ошибки в консоле кто может помочь решить ? https://icipro.org/HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Нужно качественно адаптировать готовую верстку. 5 страниц. Прощу новичкам не писать. Оставляйте заявку минимум 10 отзывом. Пишите скайп. В начале описание пишите "Я прочитал"HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Нужно адаптировать верстку и доверстать блок графики 1. Доверстать блок графики она будет динамичным периодический будут обновляться данные. 2. Есть верстка нужно адаптировать его. 3. Нужен человек с минимум отзывом ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно доверстать 1 блок графика и адаптировать готовую верстку 1. Адаптировать нужно идеально адаптивного макета нету самому нужно оформить. 2. Нужен человек который в себе уверен что сможет доверстать блок графики ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужна верстка адаптивная срочно 1) Не меньше 20 отзывов оставляйте заявки. 2) максимально чистый понятный код. 3) Скрин покажу при личном общении оставляйте скайпHTML-верстка21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать такой блок http://joxi.ru/ZrJKNyF10kgWmjHTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет нужно сделать слайдер. http://joxi.ru/YmE58DuZaGPDm6HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Как всегда ждем качественную работу. По окончании работы, если все сделано хорошо возможны бонусы.Завершен8 лет назад
Всем привет, нужно сверстать одну страницу с анимацией параллакс и адаптивно. Макет скину выбранному исполнителю. Пожалуйста оставляйте заявку, если вы уверены в свои навыки качественной верстки, так как нужна исключительно, качественная работа! ...Завершен8 лет назад
Всем привет! Нужно сверстать макеты PSD. Страниц всего 4-5. Адаптивно, с использованием Less или Sass. Сборка: Gulp или Grunt Можно обговорить все, если есть другие предложения. Эскизы предоставлю ...Завершен8 лет назад
Нужно настроить форму amocrm. Что бы нормально отображалось на сайте.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте друзья!) Нужно сверстать 5-6 страниц, также нужно прикрутить не большую анимацию к элементам на странице при прокрутке. Скиньте пару своих работ адаптивных. Проект срочный поэтому прошу подписаться тех у кого есть ...HTML-верстка33 заявкиЗакрыт8 лет назад
Исходники скину выбранному исполнителю. Прошу подписаться тем у кого есть время, нужно начать сегодня и сдать также сегодня. И пришлите пару своих работ - @ Всем спасибо!Завершен9 лет назад
- $70
Исходники скинул исполнителю! Сроки среда (21 сентября) Жду от верстальщика качественную работу!Завершен9 лет назад