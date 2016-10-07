Верстка макета

$70
HTML-версткаЗавершен1 заявка165 просмотров
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Сроки среда (21 сентября)

Жду от верстальщика качественную работу!

7 лет назад
Damos
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sania_free
Александр 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$70
3 дня
Рекомендую Александра к сотрудничеству! Всегда на связи, сделал все как и планировали. Спасибо! :)
Рамин пример хорошего заказчика и человека! Четкая постановка задачи, понимание технической стороны работы и своевременная оплата. После работы с Рамином остались только положительные эмоции!
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