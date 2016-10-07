Верстка макета

Всем привет. Ищу третьего верстальщика в команду. Дизайн рисован под бутстрап, верстать адаптивно соответственно нужно на нем. Натягивать на WP Вот макеты [url=https://yadi.sk/d/Z5vXX_26vLr2w]https://yadi.sk/d/Z5vXX_26vLr2w [/url]Сразу прикладывайте ссылки на портфолио (адаптив, бутстрап)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходники скинул исполнителю!
Сроки среда (21 сентября)
Жду от верстальщика качественную работу!
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