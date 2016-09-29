Верстка Лендинга

$100
HTML-версткаЗавершен1 заявка142 просмотра
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Исходники скинул исполнителю!

Жду от исполнителя качественную работу! сроки 21 сентбяря сдача

7 лет назад
Damos
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
webden41k
Денис 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$50
3 дня
Денис отлично выполнил свою работу, сделал все правки которые просили и сдал проект в указанные сроки! Мои рекомендации, как компетентного и ответственного исполнителя, который всегда на связи. )
Было очень интересно работать над проектом. Рамин показал себя, как ответственный, приятный в общении и понимающий заказчик. Рекомендую для сотрудничества.
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