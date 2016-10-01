Доделка сайта по макетам

Лучший заказчик что был на моей памяти для меня. Были сжатые сроки, старался успеть вовремя, все получилось благодаря тому, что заказчик всегда был на связи! Рекомендую всем! С оплатой не пытался даже тянуть, я выполнил и ту же получил деньги! Рекомендую!