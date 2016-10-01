Доделка сайта по макетам

HTML-версткаЗавершен9 заявок259 просмотров
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Нужно доделать сайт по макету(по сути сменить диз и запрограммировать функционал). Работа для студента. Предлагайте бюджет и сроки. Макеты будут предоставлены ещё(3 или 4 штуки). http://moto.websterstudio.ru/

7 лет назад
Inoco
Антон 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
NefRPO
Павел 
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва(-1)
7 лет назад
$30
2 дня
Работал с этим человеком первый раз. Заказ был очень срочный. Павел справился с ним в поставленные сроки. Качество работы достойное. Владеет всеми описанными в профиле навыками на высоком уровне. Рекомендую.
Лучший заказчик что был на моей памяти для меня. Были сжатые сроки, старался успеть вовремя, все получилось благодаря тому, что заказчик всегда был на связи! Рекомендую всем! С оплатой не пытался даже тянуть, я выполнил и ту же получил деньги! Рекомендую!
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