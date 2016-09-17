Сделать сайт адаптивным

Есть сайт, нужно, чтобы на мобильных устройствах он хорошо смотрелся: чтобы на планшетах вид не менялся, а на смартфонах элементы двигались согласно схеме.Страниц несколько.Частично уже это сделано (сама верстка изначально делалась как адаптивная), но значительная часть осталась.Так же нужно добавить элементы (выпадающий список, календарь) по макету psd.Вышлю тз по заявкам.Бюджет ориентировочный.