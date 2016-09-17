Сверстать html из EPS

Добрый день. Необходимо реализовать адаптивную версию сайта bsb.by Адаптивная версия получается путем xslt трансформации существующих xml. Проектирование (версия сайта шириной 480 пикселей – для мобильных, шириной 768 пикселей – для планшетов, оптимизация структуры сайта, упрощение и унификация текущих шаблонов); [b]Принцип работы ...
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Имеется шаблон в формате eps
Нужно сверстать в html респонзив
пример что должно получится на выходе во вложении
Ваши предложения по цене и сроку.
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