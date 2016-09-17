Сверстать html из EPS

HTML-версткаЗакрыт12 заявок219 просмотров
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Имеется шаблон в формате eps 

Нужно сверстать в html респонзив 

пример что должно получится на выходе во вложении 

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HTML
7 лет назад
dimer
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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