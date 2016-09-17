Срочно верстка главной и типовой стр 5-6ч

Необходимо создать адаптивную версию интернет-магазина Движок phpshop Цена и срок.
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- Сайт адаптивный
- Использование анимации – wow js, animate.cs
Исходник: yadi.sk/d/LF3O5u_QvAodL
Основные требования:
Необходим максимально чистый и валидный код. Особое внимание уделяем кроссплатформенности и кроссбраузности. Сайт должен отлично смотреться на всех устройствах, браузерах (особенно свежих) и платформах. Горизонтальная прокрутка не должна быть ни в одной из версий сайта, ни в одном браузере. Верстка в HTML5 и CSS3 (естественно блочная).
Сайт должен быть быстрым. Необходима быстрая скорость загрузки (асинхронная подгрузка скриптов (в только основа грузиться, чтобы сайт не прыгал, остальное подгружается асинхронно для соответствия рекомендациям google page insights)
Теги:
Все теги должны быть корректно закрыты. Должна быть прописана кодировка. В теге body не должно быть тега script. Подзаголовки h1, h2 и так далее в качестве элементов дизайна использоваться ни в коем случае не должны. h1 на странице должен быть один. h2, h3 и прочие не должны быть выше h1. Все стили должны быть вынесены в style.css. Там должны быть прописаны стили заголовков, списков, параграфов и прочих элементов. Для ссылок должны быть прописаны стили (цвет, подчеркивание) в файле CSS. При выборе между javascript и чистыми HTML5/CSS3 – предпочтение последним. Если все-таки присутствует javascript, предпочтительно заносить его в отдельный файл. В целом код должен быть как можно короче.
Тег title должен располагаться в коде настолько высоко, насколько это возможно. Контент (основной текст) должен располагаться в коде настолько высоко, насколько это возможно (после title).
У всех изображений должны быть прописаны атрибуты alt и title.
SEO:
Все нужно оптимизировать под сео. Поднимаем контент как можно выше по коду. Также используем микроданные (microdata)
Только для опытных и ответственных верстальщиков. Если не уверены в проекте, то лучше не беритесь.
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