Правки по программингу, php

требуется сделать правки по верстке, голый html+css.вот сайт http://testsite30.gq/вот документ по несольким правкам http://joxi.ru/gmv09lsxXxnaAaэто правда не все правки, могут быть еще, по договоренности.Описание вводное.это временный сайт рыба сделанный симбиозом из статичных html и старого сайта ...
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правки по программингу, phpвот сайт донор http://testsite30.gq/сами правки http://joxi.ru/YmEW03cZEZjQA6Описание вводное.это временный сайт рыба сделанный симбиозом из статичных html и старого сайта для каталога.сделать надо сейчасне откладываяоплата мгновенно по завершению, яндекс
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