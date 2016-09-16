Правки по программингу, php

HTML-версткаЗакрыт2 заявки177 просмотров
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правки по программингу, phpвот сайт донор http://testsite30.gq/сами правки http://joxi.ru/YmEW03cZEZjQA6Описание вводное.это временный сайт рыба сделанный симбиозом из статичных html и старого сайта для каталога.сделать надо сейчасне откладываяоплата мгновенно по завершению, яндекс

PHP
7 лет назад
sergtrue
Сергей 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
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