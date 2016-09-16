Требуется верстка на несколько проектов.

HTML-версткаЗакрыт17 заявок309 просмотров
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Здравствуйте! 

Требуется верстка на несколько проектов. 

Расскажите, пожалуйста, о себе или скиньте информацию в виде резюме.

Интересуют: 

- технологии, которыми пользуетесь и их уровень владения

- портфолио

- прайс (главная/внутренняя/скрипты/стоимость часа/месячный оклад)

- имя/возраст/город

- контакты: скайп+почта или другие контакты

- рабочий график

7 лет назад
euvgenpetrenko
43 годаПольша
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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