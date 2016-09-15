Wordpress. Верстка простой формы + отправка на Email

Всем добрый день

Wordpress. Кастомная тема.

1. На главной странице необходимо разместить 5 иконок. иконки есть в формате пнг. При наведении фон иконки должен становиться синим.

При клике на иконку переход на соответствующую страницу.

2. На страницах экскурсий.

форма должна появляться при нажатии кнопки ЗАКАЗАТЬ ЭКСКУРСИЮ.

- форма либо раскрывается к низу

- форма открывается в попап

Выбор типа раскрытия формы за разработчиком, для сохранения адаптивности

Поля формы

- вид экскурсии (групповая, индивидуальная, групповая с выездом, вертолетная, по Гуззону)

- Чекбоксом выделяются интересующие его экскурсии согласно списку*

- дата тура

- количество мест (человек)

- ФИО

- email

-телефон (рядом с тел должны быть чек-боксы “на телефоне есть Viber” и “на телефоне есть WhatsUpp”)

-дополнительная информация/комментарии

Далее внизу формы чек-бокс “предполагаемый вид оплаты”

- банковской картой через интернет (PayPal)

- рублевый банковский перевод или перевод “с карты на карту”

- долларовый банковский перевод

- оплата через Western Union или MoneyGramm

- оплата чеком по почте

В конце кнопка "Отправить"

По клику на кнопку должна происходить отправка на email заполненной формы со всеми полями.

Дизайна формы нет, потому убедительная просьба проявить небольшую инициативу и не делать все как-нибудь.

*список экскурсий

Групповые

Столица мира

Огни большого яблока

Индивидуальные

Нижний Манхеттен

Мидтаун Манхеттен

Огни Манхеттена

Кварталы Манхеттена

Кабриолет

Групповые экскурсии в другие города с выездом из Нью-Йорка

Ниагара - 2 дня

Вашингтон - 2 дня

Вашингтон - 1 день

Бостон - 2 дня

Бостон - 1 день

Вертолетные экскурсии

Вертолетная 15 минут

Вертолетная 20 минут

Вертолетная 30 минут

Экскурсии по Гудзону

Ужин с видом на Манхеттен

Нью-Йоркский ланч

Воскресный бранч