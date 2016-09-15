Wordpress. Верстка простой формы + отправка на Email

1) Сверстать все страницы и нацепить на word press в шаблон. по ТЗ 2) адаптированная верстка под мобилы 3) установка и настройка плагинов по тз 4) техническое Тз по оптимизации сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем добрый день
Wordpress. Кастомная тема.
1. На главной странице необходимо разместить 5 иконок. иконки есть в формате пнг. При наведении фон иконки должен становиться синим.
При клике на иконку переход на соответствующую страницу.
2. На страницах экскурсий.
форма должна появляться при нажатии кнопки ЗАКАЗАТЬ ЭКСКУРСИЮ.
- форма либо раскрывается к низу
- форма открывается в попап
Выбор типа раскрытия формы за разработчиком, для сохранения адаптивности
Поля формы
- вид экскурсии (групповая, индивидуальная, групповая с выездом, вертолетная, по Гуззону)
- Чекбоксом выделяются интересующие его экскурсии согласно списку*
- дата тура
- количество мест (человек)
- ФИО
-телефон (рядом с тел должны быть чек-боксы “на телефоне есть Viber” и “на телефоне есть WhatsUpp”)
-дополнительная информация/комментарии
Далее внизу формы чек-бокс “предполагаемый вид оплаты”
- банковской картой через интернет (PayPal)
- рублевый банковский перевод или перевод “с карты на карту”
- долларовый банковский перевод
- оплата через Western Union или MoneyGramm
- оплата чеком по почте
В конце кнопка "Отправить"
По клику на кнопку должна происходить отправка на email заполненной формы со всеми полями.
Дизайна формы нет, потому убедительная просьба проявить небольшую инициативу и не делать все как-нибудь.
*список экскурсий
Групповые
Столица мира
Огни большого яблока
Индивидуальные
Нижний Манхеттен
Мидтаун Манхеттен
Огни Манхеттена
Кварталы Манхеттена
Кабриолет
Групповые экскурсии в другие города с выездом из Нью-Йорка
Ниагара - 2 дня
Вашингтон - 2 дня
Вашингтон - 1 день
Бостон - 2 дня
Бостон - 1 день
Вертолетные экскурсии
Вертолетная 15 минут
Вертолетная 20 минут
Вертолетная 30 минут
Экскурсии по Гудзону
Ужин с видом на Манхеттен
Нью-Йоркский ланч
Воскресный бранч
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