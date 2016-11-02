Сделать HTML верстку одной страницы

HTML-версткаЗавершен17 заявок244 просмотра
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Необходимо сверстать страницу по макету. Верстка должна быть резиновая, адаптивность на глаз, кроссбраузерная. Бюджет до 15$. Фрилансеров, предлагающих свои услуги свыше определенного бюджета, просьба заявки не подавать. Пишите стоимость и сроки, за которые готовы выполнить данный проект.

HTML
7 лет назад
Webfuture
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
24 дня назад
Выбранный исполнитель
htmljpg
25 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$15
2 дня
Сотрудничеством довольна. Результат сотрудничества - хорошая адаптивная верстка
Спасибо за интересный проект!