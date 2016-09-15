Адаптивная верстка сайта-каталога

$350
HTML-версткаЗакрыт19 заявок284 просмотра
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Требования:

готовность выделить время на ближайшие 5 дней по максимуму успеть в проекте

1) наличие в портфолио сайтов (не лендингов) с грамотной адаптивной версткой

2) примеры менюшек или других объектов на сриптах, которые правильно работают

3) хорошо организованные css и т.д (будем проверять)

Просьба в предложении указать:

1) примеры адаптивных сайтов, аналогичные divan.ru – т.е чтобы был ещеадаптивный каталог

2) 100% готовность приступить и выделить времени ближайшие дни как минимум на 80% рабочего времени

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
7 лет назад
Tremollo
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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