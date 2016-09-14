Адаптивная верстка сайта-каталога

$400
HTML-версткаЗакрытнет заявок99 просмотров
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по сложности верстки: аналог www.divan.ru/ 

Страниц много – порядка 30 – но все они на основе базовой главной и страницы каталога 

Требования: 

Основное – готовность выделить время на ближайшие 5 дней по максимуму успеть в проекте 

1) наличие в портфолио сайтов (не лендингов) с грамотной адаптивной версткой 

2) примеры менюшек или других объектов на сриптах, которые правильно работают 

3) хорошо организованные css и т.д (будем проверять) 

Просьба в предложении указать: 

1) примеры адаптивных сайтов, аналогичные divan.ru – т.е чтобы был ещеадаптивный каталог 

2) 100% готовность приступить и выделить все время в ближайшие дни а далее уже в спокойном режиме доделать ост.страницы

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
7 лет назад
rabotadatel-m
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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