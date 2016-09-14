Помощь в выборе шаблона для создания сайта

В работу включено: 1) Адаптивная верстка дизайна из готового PSD: https://yadi.sk/d/yy0hbsgFuKLDQ 2) Перенос категорий товаров и самих товаров с картинками с сайта: http://www.chest-magic.com (бэкапы и доступы будут предоставлены) 3) Настройка Прошу общую цену (примерную) и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Планируется сделать сайт используя бесплатный шаблон адаптивной вёрстки.
Выбраны два варианта. Посмотреть эти шаблоны и дать
заключение - нет ли в них чего-то такого, что может негативно влиять на
безопасность будущего сайта.
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