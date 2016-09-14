Помощь в выборе шаблона для создания сайта

Добрый день! У меня есть почти готовый сайт на Битриксе. http://cs-spb.su/ Нужно внести три небольшие правки. Поменять цвет текста кнопки. Заменить логотип в футере на новый. Настроить редирект со старого сайта http://cs-spb.com/ на новый http://cs-spb.su/. Сделать нужно максимально оперативно. Правки простые.