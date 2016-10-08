Требуется верстальщик

HTML-версткаЗавершен19 заявок401 просмотр
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Есть готовая верстка. Как часто это бывает, фрилансер пропадает или обещает и не делает, а время идет. Нужен внимательный, добросовестный исполнитель для внесения правок. Макеты и верстку предоставлю.

7 лет назад
samata
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
asmyan99
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$15
1 день
Хороший грамотный верстальщик. Выполнил работу качественно и в срок. Очень рад сотрудничеству с Тико и всем советую!
Отличный заказчик ! Понятное и четкое тз. Моментальная оплата.
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