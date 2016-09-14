Поправить верстку сайта

Имеется верстка сайта, но к сожалению предыдущий исполнитель подошел к данному проекту очень безответственно и сайт сверстал просто "безобразно" в связи с этим возникла необходимость верстальщика, которые сможет исправить данную верстку и наполнить сайт информацией, ...