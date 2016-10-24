Шаблон мобильной версии для wordpress

Добрый День господа фрилансеры! Есть магазин на eBay. Вот пример товара: [url=http://www.ebay.de/itm/121736757269]aztaka[/url]. Необходимо переверстать описание товара. То есть чтоб товар отображался на смартфонах НЕ как уменьшенная копия полного описания. Необходимо сделать текст более разборчивым на маленьких экранах без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой шаблон мобильной версии для сайта на wordpress.
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