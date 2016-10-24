Шаблон мобильной версии для wordpress

Заказчик четко и подробно описал задние, перед началом работы обсудили все нюансы. В процессе работы всегда был на связи , шёл на компромисс, выслушивал наши предложения. Оплатил вовремя и в полном объеме. С заказчиком приятно работать, только позитивные впечатления. Будем работать с ним и далее. Рекомендуем к сотрудничеству!