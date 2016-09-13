Верстка сайта-каталога

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Есть макеты дизайна 12 шт. Нужно сверстать сайт. Кроссбраузерно, bootstrap. Адаптивный не нужен, только на ширину 1024px. Обязательно perfect pixel. Все скрипты, слайдеры и т.д. должны работать Макеты yadi.sk/d/wbgmHrjXv6qwm
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