Сверстать сайт визитку и натянуть на Host CMS

HTML-версткаЗавершен2 заявки372 просмотра
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Доброго времени суток!

Задача следующая: Есть сайт moscowlombard.ru

Мы сделали его редизайн, структура и функционал остался полностью прежним.

Нужно сверстать макеты и натянуть на CMS.

Макеты следующие: Главная, страница статьи (текстовая), страница контактов, страница FAQ.

Вот макет главной страницы: https://yadi.sk/i/DtWj2vYfv6BcH

Оставляйте заявки и напишите цену за работу.

Спасибо!

7 лет назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
13 часов назад
7 лет назад
$150
7 дней
Спасибо Ярославу за работу. Все сделал по ТЗ, работой остался доволен. Буду заказывать еще. Рекомендую.
Дмитрий, отличный заказчик. Все на высшем уровне, спасибо за сотрудничество!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!
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