Сверстаный макет дизайна внедрить в SimplaCMS

Сверстать с готовой страницы шаблон для страницы сайта. 1. Верстка должна быть адаптивной простой и понятной (будут вносится изменения) 2. Переделать навигацию не при наведении а при клике навигация должна раскрываться в низ а не всторону. 3. Шаблон ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая html верстка, которую необходимо прикрутить к SimplaCMS 2.2.4
В предложении обязательно указывайте стоимость и срок.
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