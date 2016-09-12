Сверстаный макет дизайна внедрить в SimplaCMS

HTML-версткаЗакрыт3 заявки184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовая html верстка, которую необходимо прикрутить к SimplaCMS 2.2.4

В предложении обязательно указывайте стоимость и срок.

7 лет назад
mongolor
Максим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ferensy
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$30
1 день
По началу все было хорошо, все впорядке с коммуникацией. Договорились на том, что сроки будут увеличены. В итоге не справился за полторы недели и в конце перестал выходить на связь. Задание осталось не выполнено, время потеряно.
Всё так и было - заказчик отличный, я с заданием не справился.
  • Похожие заказы

  • Сверстать страницу сайта.

    Сверстать с готовой страницы шаблон для страницы сайта. 1. Верстка должна быть адаптивной простой и понятной (будут вносится изменения) 2. Переделать навигацию не при наведении а при клике навигация должна раскрываться в низ а не всторону. 3. Шаблон ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка и натяжка на Wordpress

    Требуется сверстать согласно макетом и натянуть на Wordpress сайт (все, за исключением калькулятора).  Подробное ТЗ с описанием всех функций и связей заинтересованному исполнителю. Если что-то не понятно в макетах, на любые вопросы отвечу. Верстка адаптивная. https://yadi.sk/d/gWD8VHLJv4KUC - ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Слайдер

    Необходим слайдер. С эффектами и увеличением.  Оплата по факту. Срочно

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Flash -> верстка

    есть флеш-шапка с анимацией при наведении на элементынужно это сверстать с сохранением анимации вставить вместо флеша оригиналы картинок есть 200грн. За сегодня kuhny kiev ua

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется дороботать Html одностраничник

    $15

    Требуется опытный человек который хорошо знает html Работы совсем немного. Проект срочный нужно сделать за сегодня поэтмоу нужен человек который начнет прямо сейчас 1.Настроить форму бесплатного звонка на [email protected] и форму внизу экрана "Оставить заяку" 2. Настроить отзывы ...

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Новое меню на сайте

    Необходимо заменить старое меню на сайте новым.  В новом меню должна остаться загрузка последних 20 новостей по AJAX запросу (эта функция сейчас доступна в старом меню)  Новое меню должно иметь следующий вид:  [url=http://screenshot.net/vnrkmiw]http://screenshot.net/vnrkmiw[/url] при скроле оно должно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать 3 страницы сайта по готовому дизайну и подключить их к серве

    Сверстать 3 страницы сайта по готовому дизайну и подключить их к серверу Веб сервер: -Java (Hibernate, Spring, JSP) -Tomcat -MySQL Пользовательский интерфейс (Html, Css, JavaScript) - Bootstrap 3 -jQuery Необходим SEO оптимизированный код и корректное отображение в мобильных устройствах и планшетах. Дизайн и техзадание по сайту ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить несколько блоков на сайте, убрать лишнее

    $7

    Есть сайт у меня на хостинге. http://sb-lark.ru нужно на главной добавить блоки:  с нами сотрудничают, нас рекомендуют, сертификаты, Также вкладки: Контакты, каталог, о компании: привести в соответствие привязать 3 карточки товара. к вкладке "каталог" Текстовое заполнение не требуется. Важны блоки ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать ВикиМеню для группы в ВК

    В вк есть группа концертной площадки и ресторана https://vk.com/pub_brugge Она представляет собой хлам репостов анонсов афиш, хотелось бы окультурить этот паблик Требуется сделать вики-меню (чтобы хорошо было сверстано и для мобил и для десктопа)  с основной полезной информацией ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад