Требуется дороботать Html одностраничник

Требуется опытный человек который хорошо знает html Работы совсем немного.

Проект срочный нужно сделать за сегодня поэтмоу нужен человек который начнет прямо сейчас

1.Настроить форму бесплатного звонка на [email protected] и форму внизу экрана "Оставить заяку"

2. Настроить отзывы с капчей, чтобы работали и с vk.com чтобы на странице сайта через свой vk оставлять комментарии на стене группы

(Коммента)

3. Кнопка звонка в мобильной версии сайта.

( посмотрите сайт http://rpk-service.su/ именно мобильную версию

зафиксированна зеленная кнопка позвонить. Мне нужна такая же)

За подробностями оставляйте свой контакт вк. Скину архив сайта в личку.

Срок 1 день.

Стоимость 1 т. рублей