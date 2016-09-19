Качественная верстка

HTML-версткаЗавершен35 заявок446 просмотров
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Требуется оперативная, качественная верстка 2-х страниц. Адаптив. 

ТЗ в личку. 

Спасибо.

7 лет назад
sema84
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
67 отзывов
Выбранный исполнитель
white1984
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$30
1 день
Доволен! Спасибо!
Сотрудничество прошло хорошо. Своевременная оплата, четкая постановка задачи. Рекомендую всем к сотрудничеству!
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