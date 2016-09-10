Адаптивная верстка лэндинга на bootstrap 3.

HTML-версткаЗакрыт23 заявки276 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна адаптивная верстка .psd макетов.

Превью макетов 320px, 750px, 1170px прикрепляю к проекту.

(на картинке 750px видны модальные окна)

Требования к соискателю:

* Валидная верстка HTML5 (http://validator.w3.org)

* Валидный CSS3

* Верстка должна корректно отображаться во всех современных браузерах Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone (для старых IE выводить уведомление)

* Bootstrap 3

* Использование спрайтов для иконок

* Использовать иконочный шрифт font-awesome

* Логичный код с комментариями

* Подключение нестандартных шрифтов

* Оптимизация в сервисе https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ не менее 70 баллов

* Микроразметка OpenGraph

От вас хотелось бы услышать:

* Ориентировочную стоимость ваших услуг.

* Примеры ваших работ с адаптивной версткой.

Срок - 5 дней

Bootstrap
7 лет назад
marchik88
Артем 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка Landing + Гибкого Личного кабинета.

    $200

    Доброго времени суток! Нужен верстальщик с Украины! Желательно с Харькова! С хорошим опытом работы! Такой сайт http://arch-obraztsov.com/ не должен быть проблемой. Т.к. работа есть, и ее нужно делать, а постоянно искать кого-то где... ловить в скайпе... проблема. Нужен ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуются создатели адаптивных дешевых сайтов-визиток и лэндингов

    $8

    Требуется создатели адаптивных дешевых сайтов-визиток и лэндингов! Для проекта "Сайт за 1000 руб с доменом .ru в подарок" требуются верстальщики. Суть проекта: Мы делаем рекламу "Сайт за 1000 руб с доменом .ru в подарок". Вы создаете симпатичный шаблонный адаптивный сайт ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Натянуть дизайн на движок

    Нужно дизайн (в приложенном файле дизайн главной и страницы с товарами) натянуть на движок желательно Joomla, либо любой другой , возможно лучше подходящий под данный сайт-магазин.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивая верстка из Sketch

    Необходимо сделать адаптивную верстку из Sketch. Рисовалось с учетом bootstrap, поэтому верстку нужно делать на bootstrap. Навыки: * bootstrap • sass • адаптивная верстка • умение работать со Sketch (наличие Mac, без Mac-а, к сожалению, будет сложнее верстать) Количество уникальных страниц: ~10-12 ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Php | css3

    Нужна помощь в вордпрессе. Шаблон поддерживает вставки css кода и пхп с выводом в любой блок сайта. Мне нужна помощь в освоении этой возможности в виде примера Оплата картой приват банка . Чтоб было понятно что мне ...

    PHPCSS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натянуть верстку ИМ на Opencart

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ищем специалиста по Opencart  или другой системе для интернет-магазинов. Нужно натянуть верстку на движок. Скрины всех страниц прикрепляю.  Основные требования к натяжке:  Чтобы не было лишних ненужных функций (не применимых к данному шаблону).  чтобы систему можно было ...

    OpenCart
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта

    $70

    Макеты можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/JLskUKR4txjep Адаптивность под все устройства Адаптивная верстка данных макетов, c использованием SCSS, WOW.js + Animate.css, все это дело правильно и качественно посадить на WP (натяжка). Техническое задание на верстку Доставка 24. Вот сам сайт [url=http://dost24-webs.flipcat.ru/]http://dost24-webs.flipcat.ru/[/url] Руководство верстальщику ( ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад