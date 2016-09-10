Адаптивая верстка из Sketch

Необходимо сделать адаптивную верстку из Sketch.

Рисовалось с учетом bootstrap, поэтому верстку нужно делать на bootstrap.

Навыки:

* bootstrap

• sass

• адаптивная верстка

• умение работать со Sketch (наличие Mac, без Mac-а, к сожалению, будет сложнее верстать)

Количество уникальных страниц: ~10-12 шт.

Разработка велась от мобильной версии к десктопу, поэтому все страницы проработаны в мобильной версии. В планшете отображены также все страницы и на десктоп версии уже отрисованы только уникальные, остальные учитывая схожесь смысла не отрисовывались.

Работаю по принципу: "Оплачивается первая страница. Делаем первую страницу. Смотрю и проверяю результат, если все идеально 50% оплаты и двигаемся дальше".

Просьба показывать сразу же примеры рабочих проектов с адаптивной версткой.