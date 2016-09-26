Нужна верстка сайта, пк + моб версия

$100
HTML-версткаЗавершен13 заявок345 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Главная страница из 5 экранов. Часть эффектов уже заготовлена взята из tympanus.net/codrops/, их нужно просто внедрить, некоторые нужно сделать.  

Внутр. страничка 1 шт. 

Возможна постоянная работа при грамотном выполнении. 

Критерии:  

1. Опыт работы + примеры работ 

2. Наличие отзывов тут или на другой фриланс бирже, регистрация не новорега.  

3. Общение голосом в скайпе или вацапе.  

Бюджет по договоренности, от 100$ 

Оплата, по факту – сделали часть работы (1-2 экрана, или страничку) показали, утвердили.  

Верстка сайта
7 лет назад
dovvi
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
iguodala
29 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$200
5 дней
Таких исполнителей очень мало, человек дал слово каждый день - отчет по проекту, я каждый день получал его! Это очень редко встречается! Потому рекомендую, как ответственного исполнителя. Будем работать еще!
Работой с Виталием остался крайне доволен - прост в общении, профессионален и ответственен. Условились посотрудничать еще)
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