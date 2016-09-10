Натянуть верстку ИМ на Opencart

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Ищем специалиста по Opencart или другой системе для интернет-магазинов.

Нужно натянуть верстку на движок. Скрины всех страниц прикрепляю.

Основные требования к натяжке:

Чтобы не было лишних ненужных функций (не применимых к данному шаблону).

чтобы систему можно было обновлять, и ничего не летело.

Верстка готова - нужна только натяжка.

В случае успешно выполненной работы предлагаем дальнейшее сотрудничество.

Просьба обязательно указывать в заявках цену и сроки. Нужен нормальный специалист - болеющих, пропадающих просьба не писать, исчезнете - сразу отрицательный отзыв, даже слушать не буду, не тратьте чужое время.