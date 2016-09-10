Натянуть верстку ИМ на Opencart

Доброго времени суток! Нужен верстальщик с Украины! Желательно с Харькова! С хорошим опытом работы! Такой сайт http://arch-obraztsov.com/ не должен быть проблемой. Т.к. работа есть, и ее нужно делать, а постоянно искать кого-то где... ловить в скайпе... проблема. Нужен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Ищем специалиста по Opencart или другой системе для интернет-магазинов.
Нужно натянуть верстку на движок. Скрины всех страниц прикрепляю.
Основные требования к натяжке:
Чтобы не было лишних ненужных функций (не применимых к данному шаблону).
чтобы систему можно было обновлять, и ничего не летело.
Верстка готова - нужна только натяжка.
В случае успешно выполненной работы предлагаем дальнейшее сотрудничество.
Просьба обязательно указывать в заявках цену и сроки. Нужен нормальный специалист - болеющих, пропадающих просьба не писать, исчезнете - сразу отрицательный отзыв, даже слушать не буду, не тратьте чужое время.
- Похожие заказы
- $200HTML-верстка20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Макеты можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/JLskUKR4txjep Адаптивность под все устройства Адаптивная верстка данных макетов, c использованием SCSS, WOW.js + Animate.css, все это дело правильно и качественно посадить на WP (натяжка). Техническое задание на верстку Доставка 24. Вот сам сайт [url=http://dost24-webs.flipcat.ru/]http://dost24-webs.flipcat.ru/[/url] Руководство верстальщику ( ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Такие дела: http://safarizator.ru/files/out57d3d1e565ca5cf2/6.png Желательно на сегодня.Завершен7 лет назад
- $100
Главная страница из 5 экранов. Часть эффектов уже заготовлена взята из [url=http://tympanus.net/codrops/]tympanus.net/codrops/[/url], их нужно просто внедрить, некоторые нужно сделать. Внутр. страничка 1 шт. Возможна постоянная работа при грамотном выполнении. Критерии: 1. Опыт работы + примеры работ 2. Наличие отзывов тут или ...Завершен7 лет назад
- $100
Нужно сверстать корпоративный сайт, и привязать cms Joomla, желательно 3.48. Есть макет сайта в psd. Всего необходимо сверстать 14 страниц. Из необходимого функционала: 1) Формы обратной связи, с которых информация должна отправляться на почту, 2) Яндекс карта с адресом офиса 3) ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Сверстать 1 страницу Landing Page. Для ознакомления Landing прикриплен к проекту. Подробное ТЗ сброшу в личку. Требования к верстке. 1. Общие требования к верстке пристёгнуты к письму Верстка-БТ.docx 2. Сверстанный макет должен проходить валидацию HTML на https://validator.w3.org/ 3. Проходить валидацию ...Завершен7 лет назад
около 10 страниц интернет магазина html5 jquery responsive от вас примеры работ и цены, далее я в личку вышлю макеты +возможна интеграция на cms diafanЗавершен7 лет назад
Требуется верстка. Желательно на modx. Дизайн готов. Также перенос на хостинг и полная работоспособность.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен верстальщик хорошо знающий опенкарт. Нужно доверстать сайт.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад