Правильно сделать хлебные крошки

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ищем специалиста по Opencart или другой системе для интернет-магазинов. Нужно натянуть верстку на движок. Скрины всех страниц прикрепляю. Основные требования к натяжке: Чтобы не было лишних ненужных функций (не применимых к данному шаблону). чтобы систему можно было ...