Сделать горизонтальное меню на сайте CMS OpenCart 1.5

Требуется оперативная, качественная верстка 2-х страниц. Адаптив. ТЗ в личку. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются знания:
JavaScript, jQuery, HTML, CSS.
движок OpenCart 1.5
Подробности в техническом задании в файле (в Приложении)
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно, чтоб сайт нормально открывался в мобильных устройства так как сейчас он отображается на виндовсе. Потому что сейчас на мобильном устройстве он открывается некорректно (пример во вложении). Делал проверку на этом сайте: [url=http://quirktools.com/screenfly/]http://quirktools.com/screenfly/[/url] В Общем нужно произвести проверку на ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать страницы в адаптивный дизайн Нужно всего 2 странички обьявлений Футер и хидер уже сверстаны – их немного подправить чтобы не прыгали при переходе от разрешений браузера. http://agronationale.ru/f/ http://city-kudinovo.agronationale.ru/machine/143624-kletki_dlya_krolikov_poilki_bunkernyie_kormushki И также подправить чтобы не ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Основные требования: -полная адаптивность страницы -сайт должен быть без горизонтальной/вертикальной полосы прокрутки и без пустых (белых) полей на разрешении 1024*768, 1280*1024 Пишите срок и цену, макет и ТЗ будут высланы исполнителю. При успешной верстке будет предложено дальнейшее сотрудничество.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется Сверстать и посадить на - опенкрат 2.1 Все макеты - скину кандидатам. сайт на укр.язHTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Есть готовая верстка http://tmpforyou.ml/medic/ по этому адресу нужно срочно её натянуть на движок дле А это наш боевой сайт собственно нужно обновить дизайн сайта. http://medic-23.ru Бюджет-1000р срок 1 деньЗавершен7 лет назад
все по договоренности, макет естьЗавершен7 лет назад
- $40
Необходимо сверстать и натянуть на вордпрес несложный сайт. Макеты имеются. функционал не сложный. первая страница по типу лендинга и 3 внутренние страницы. сроки сжатые, до четверга нужно закончить. бюджет ограничен. Макеты вышлю в личкуЗавершен7 лет назад
Доброй ночи!) Дорогие друзья, есть сверстанный дизайн сайта, нужно натянуть его на Joomla. Сроки 1 день. Подробности напишу исполнителю.Завершен7 лет назад
Добрый вечер)На сайте нужно правильно сделать хлебные крошки. Главная-категория-товар. Примерно таким образом. Нужно все правильно сделать, без вреда на сайт. В гугл вебмастере - Структурированные данные показывает ошибку. сайт: (leamor.com.ua)сайт на WordpressHTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад