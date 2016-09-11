Сделать горизонтальное меню на сайте CMS OpenCart 1.5

Нужно, чтоб сайт нормально открывался в мобильных устройства так как сейчас он отображается на виндовсе. Потому что сейчас на мобильном устройстве он открывается некорректно (пример во вложении). Делал проверку на этом сайте: [url=http://quirktools.com/screenfly/]http://quirktools.com/screenfly/[/url] В Общем нужно произвести проверку на ...