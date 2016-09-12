Flash -> верстка

Требуется опытный человек который хорошо знает html Работы совсем немного. Проект срочный нужно сделать за сегодня поэтмоу нужен человек который начнет прямо сейчас 1.Настроить форму бесплатного звонка на [email protected] и форму внизу экрана "Оставить заяку" 2. Настроить отзывы ...
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есть флеш-шапка с анимацией при наведении на элементынужно это сверстать с сохранением анимации вставить вместо флеша
оригиналы картинок есть
200грн. За сегодня
kuhny kiev ua
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