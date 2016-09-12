Правки в верстке на лендинге

HTML-версткаЗакрыт11 заявок262 просмотра
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Необходимо сделать правки на лендинге, в основном по верстке:1) когда жмешь кнопку "отправить заявку" сверху справа http://joxi.ru/L213wNH6YGzdrX - появляется окно, и когда там печатаешь, буквы которые там были не пропадают https://monosnap.com/file/AKmz5nE8NhYkiQ7SmPf3WF2cnhOy0w2) http://joxi.ru/BA0aw8TBel1Bry - здесь меняем текст на "Получите расчет сметы БЕСПЛАТНО уже СЕГОДНЯ"3) на кнопке http://joxi.ru/E2pMJ6TBWOvJAY меняем текст на "Получить смету сейчас"4) под кнопку http://joxi.ru/bmoBN5IMBNO5ry вставляем текст "С вами свяжется наш менеджер в течение14 минут для составления сметы"5) поднимаем наверх http://joxi.ru/J2bJZku4QxMO26 и чуть уменьшаем , вставляем вот такой текст вместе с флажками http://joxi.ru/YmEqZbsZpbLvm6 6) баг распечатки адреса на chrome, ie https://monosnap.com/file/8g8BPNoB9gJIiScyxHQBXU3JmoR7SYОт вас цена и сроки

7 лет назад
magicshop
Алексей 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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