Сверстать интернет магазин (верстка, frontend специалист)

HTML-версткаЗакрыт6 заявок855 просмотров
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Требуется frontend специалист для разработки (верстка) интернет-магазина.   

Необходимо предоставить портфолио и важно указать, что именно было сделано вами по каждому из представленных проектов. Обращаем внимание на используемые технологии при верстке, аккуратность исполнения, внимательность к деталях.    

Напишите коротко о себе и своём опыте, а также из какого вы города.   

Укажите стоимость вашей работы в режиме полной загрузки (неделя/месяц).    

Требуемые навыки:    

Отличные знания стандартов HTML5, СSS3 и особенностей браузеров;   

Отличные знания JavaScript, jQuery, AJAX;   

Опыт работы с CSS препроцессорами SASS/LESS;   

Опыт работы с любым сборщиком проектов Grunt/Gulp/Webpack;   

Опыт работы с Bootstrap;   

Умение верстать сайты адаптивно, кроссбраузерно и валидно;   

Умение работать с системой контроля версий Git;   

Умеренная любовь к простому и элегантному коду;

7 лет назад
SpyDEL
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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