Сверстать интернет магазин (верстка, frontend специалист)

Требуется frontend специалист для разработки (верстка) интернет-магазина.

Необходимо предоставить портфолио и важно указать, что именно было сделано вами по каждому из представленных проектов. Обращаем внимание на используемые технологии при верстке, аккуратность исполнения, внимательность к деталях.

Напишите коротко о себе и своём опыте, а также из какого вы города.

Укажите стоимость вашей работы в режиме полной загрузки (неделя/месяц).

Требуемые навыки:

Отличные знания стандартов HTML5, СSS3 и особенностей браузеров;

Отличные знания JavaScript, jQuery, AJAX;

Опыт работы с CSS препроцессорами SASS/LESS;

Опыт работы с любым сборщиком проектов Grunt/Gulp/Webpack;

Опыт работы с Bootstrap;

Умение верстать сайты адаптивно, кроссбраузерно и валидно;

Умение работать с системой контроля версий Git;

Умеренная любовь к простому и элегантному коду;