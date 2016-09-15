Редизайн HTML описания eBay под мобильные устройства

Добрый День господа фрилансеры!

Есть магазин на eBay. Вот пример товара: aztaka.

Необходимо переверстать описание товара. То есть чтоб товар отображался на смартфонах НЕ как уменьшенная копия полного описания. Необходимо сделать текст более разборчивым на маленьких экранах без необходимости зумировать. Изображения можно скрыть для мобильных браузеров, оставить только текст.

Есть сайт для проверки адаптивности описания товара: Чекер.

В результате проверки не должно быть надписи "Mobile non-compatible"!

Идеи в пользу улучшения дизайна приветствуются.

Задавайте свои вопросы в ЛС.

В заявке просьба указать цену и примерные сроки выполнения.

ПС. общение с исполнителем по скайпу голосом.