Редизайн HTML описания eBay под мобильные устройства

HTML-версткаЗакрыт1 заявка165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый День господа фрилансеры!

Есть магазин на eBay. Вот пример товара: aztaka.

Необходимо переверстать описание товара. То есть чтоб товар отображался на смартфонах НЕ как уменьшенная копия полного описания. Необходимо сделать текст более разборчивым на маленьких экранах без необходимости зумировать. Изображения можно скрыть для мобильных браузеров, оставить только текст.

Есть сайт для проверки адаптивности описания товара: Чекер.

В результате проверки не должно быть надписи "Mobile non-compatible"!

Идеи в пользу улучшения дизайна приветствуются.

Задавайте свои вопросы в ЛС.

В заявке просьба указать цену и примерные сроки выполнения.

ПС. общение с исполнителем по скайпу голосом.

HTML
7 лет назад
achtunga
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен верстальщик

    $150

    Здравствуйте, нужен верстальщик для доработки информационного портала.   Рабочая версия разработки dev.globalmsk.ru, необходимо заверстать все внутренние страницы на дисплей + мобильная. 1 страница - 10$.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скопировать 11 макетов с сайта

    Никаких абсолютных путей к скриптам, стилям и картинкам. Никаких ифреймов. Все скрипты, картинки и стили располагаются Локально. на входе 11 url сайта донора на выходе 11 html файлов работающих автономно от сайта донора и папки с нужными файлами: tpl/css/ tpl/images/ tpl/js/ tpl/fonts/ tpl/*/ Заказчик самостоятельно ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • HTML верстальщик удаленно

    Web студия ищет html верстальщика для постоянного сотрудничества. [b]НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ[/b] [b]НАЛИЧИЕ ПОРТФОЛИО - ОБЯЗАТЕЛЬНО Вхождение в ТОП - 100 лучших Желательно[/b] Мы занимаемся созданием и поддержкой интернет магазинов на платформе Insales.  Мы ищем специалистов на постоянную удаленную ...

    HTML
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать адаптивную версию сайта

    Добрый день, Мне нужна адаптивная версия сайта es-moscow.ru host cms - дмижок В данный момент сайт смотрится ужасно на мобильных устройствах.  Жду предложения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка сайта-каталога

    $100

    Есть макеты дизайна 12 шт. Нужно сверстать сайт. Кроссбраузерно, bootstrap. Адаптивный не нужен, только на ширину 1024px. Обязательно perfect pixel. Все скрипты, слайдеры и т.д. должны работать Макеты [url=https://yadi.sk/d/wbgmHrjXv6qwm]yadi.sk/d/wbgmHrjXv6qwm[/url]

    Верстка сайта
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать html страницы 5

    Сверстать в HTML 5 страницы по предоставленым шаблонам [list=1][list=1][*]Главная [*]Страница товаров [*]404[/list][/list]Сделать адаптивную верстку для выше указанных страниц (дизайн отрисован) обновление 13.09.16 - 13:00 ссылка на файлы https://goo.gl/0RFMiO

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать интернет магазин (верстка, frontend специалист)

    Требуется frontend специалист для разработки (верстка) интернет-магазина.    Необходимо предоставить портфолио и важно указать, что именно было сделано вами по каждому из представленных проектов. Обращаем внимание на используемые технологии при верстке, аккуратность исполнения, внимательность к деталях.     Напишите ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется верстка+программирование лендинг пейджа

    Требуется верстка средствами CSS. Требования: адаптивный дизайн, программирование счетчика обратного отсчета акции, форма обратной связи должна приходить на мейл. Дизайн готов.  [url=https://drive.google.com/file/d/0B_opAkF-xj8VWmZJSVNsa3NtTEE/view?usp=drive_web]https://drive.google.com/file/d/0B_opAkF-xj8VWmZJSVNsa3NtTEE/view?usp=drive_web[/url] цена=верстка+программирование Укажите сроки и цену.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад