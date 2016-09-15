Редизайн HTML описания eBay под мобильные устройства

Здравствуйте, нужен верстальщик для доработки информационного портала. Рабочая версия разработки dev.globalmsk.ru, необходимо заверстать все внутренние страницы на дисплей + мобильная. 1 страница - 10$.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый День господа фрилансеры!
Есть магазин на eBay. Вот пример товара: aztaka.
Необходимо переверстать описание товара. То есть чтоб товар отображался на смартфонах НЕ как уменьшенная копия полного описания. Необходимо сделать текст более разборчивым на маленьких экранах без необходимости зумировать. Изображения можно скрыть для мобильных браузеров, оставить только текст.
Есть сайт для проверки адаптивности описания товара: Чекер.
В результате проверки не должно быть надписи "Mobile non-compatible"!
Идеи в пользу улучшения дизайна приветствуются.
Задавайте свои вопросы в ЛС.
В заявке просьба указать цену и примерные сроки выполнения.
ПС. общение с исполнителем по скайпу голосом.
- Похожие заказы
- $150HTML-верстка21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Никаких абсолютных путей к скриптам, стилям и картинкам. Никаких ифреймов. Все скрипты, картинки и стили располагаются Локально. на входе 11 url сайта донора на выходе 11 html файлов работающих автономно от сайта донора и папки с нужными файлами: tpl/css/ tpl/images/ tpl/js/ tpl/fonts/ tpl/*/ Заказчик самостоятельно ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Web студия ищет html верстальщика для постоянного сотрудничества. [b]НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ[/b] [b]НАЛИЧИЕ ПОРТФОЛИО - ОБЯЗАТЕЛЬНО Вхождение в ТОП - 100 лучших Желательно[/b] Мы занимаемся созданием и поддержкой интернет магазинов на платформе Insales. Мы ищем специалистов на постоянную удаленную ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Мне нужна адаптивная версия сайта es-moscow.ru host cms - дмижок В данный момент сайт смотрится ужасно на мобильных устройствах. Жду предложения.Завершен7 лет назад
- $100
Есть макеты дизайна 12 шт. Нужно сверстать сайт. Кроссбраузерно, bootstrap. Адаптивный не нужен, только на ширину 1024px. Обязательно perfect pixel. Все скрипты, слайдеры и т.д. должны работать Макеты [url=https://yadi.sk/d/wbgmHrjXv6qwm]yadi.sk/d/wbgmHrjXv6qwm[/url]HTML-верстка24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сверстать в HTML 5 страницы по предоставленым шаблонам [list=1][list=1][*]Главная [*]Страница товаров [*]404[/list][/list]Сделать адаптивную верстку для выше указанных страниц (дизайн отрисован) обновление 13.09.16 - 13:00 ссылка на файлы https://goo.gl/0RFMiOЗавершен7 лет назад
Требуется frontend специалист для разработки (верстка) интернет-магазина. Необходимо предоставить портфолио и важно указать, что именно было сделано вами по каждому из представленных проектов. Обращаем внимание на используемые технологии при верстке, аккуратность исполнения, внимательность к деталях. Напишите ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
В приложении макет того, что УЖЕ СВЕРСТАНО. И макеты как надо сверстать адаптив Всего страниц 7 Макеты есть только к 2 Остальное нужно нужно доверстать исходя из того что естьHTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется верстка средствами CSS. Требования: адаптивный дизайн, программирование счетчика обратного отсчета акции, форма обратной связи должна приходить на мейл. Дизайн готов. [url=https://drive.google.com/file/d/0B_opAkF-xj8VWmZJSVNsa3NtTEE/view?usp=drive_web]https://drive.google.com/file/d/0B_opAkF-xj8VWmZJSVNsa3NtTEE/view?usp=drive_web[/url] цена=верстка+программирование Укажите сроки и цену.Завершен7 лет назад