achtunga

Константин achtunga

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

skemovich
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Адаптивный дизайн магазина кормов для собак
SwiftWooCommerceWordPress
Отличный, порядочный человек и заказчик! Не смотря на нарушение сроков на две недели, понял ситуацию и терпеливо отвечал, и говорил супер адекватные правки)) лучший мой заказчик, рекомендую!!!!
Всё отлично.
Ответный отзыв
ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Дизайн буклета 3x A4 , двусторонний
Благодарю за заказ! Обращайтесь. Рекомендую.
Всё отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
AllaIvannikova
Алла 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Статьи на игровую тематику ( о комьпютерных играх , жанрах) 50000 збп
Высокая коммуникабельность, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Приятно работать. Рекомендую Константина как порядочного заказчика. Сотрудничество было плодотворным, спасибо!
Всё отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
creartion
Тарас 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Создание HTML 5 баннера
Google AdsHTML
Константин отличный заказчик. Моментальная оплата. Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Спасибо за профессиональный подход! + Задача выполнены в кротчайшие сроки + без преувеления работа выполнялась и днём и ночью + контакт происходил без лишней "воды" по схеме => проблема - решение
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mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
$20
10 баллов
7 лет назад
Проверить/настроить SSL сертификат Ubuntu/Plex
Ubuntu
Все отлично.
Всё быстро и качественно. Спасибо!
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