Здравствуйте друзья! Ищу человека для оформления онлайн-магазина. Сайт на Wordpress / Woocommerce Тема Flatsome Редактор UX Builder Шаблон дизайна в figma уже есть. Но установленная тема предполагает множество ...
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте друзья! Ищу талантливого дизайнера, сделающего адаптивный дизайн для магазина кормов для собак. А именно дизайн: - шапки (меню+ логотип) - главной страницы (включая 5 слайдеров) ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здраствуйте друзья, надо сверстать мобильную AMP версию страницы https://cutt.ly/Qe15v8g ... что бы она проходила валидацию https://validator.ampproject.org/ предлагайте цены, сроки С Уважением!HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Буклет является рекламой кровельщика. Речь идёт о флаере сгибаемым в три раза. Изображения не должны налезать на соседствующую страницу, вернее оформите так что бы сгибы не нарушали общую картину флаера . В буклете надо отобразить ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте друзья, регулярно нужны новые статьи. Пишите цены и сроки. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве. С УважениемКопирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ubuntu 14.04 LTS 64bit + Plesk 12.5 Появляется ошибка ERROR: PleskDBException: Unable to connect to database: mysql_connect(): No such file or directory /var/run/mysqld/mysqld.sock (Error code: 2002). Please check that database server is started ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
Привет меломанам, назовите 10 композиций на ваш взгляд наиболее похожих на Enrique Iglesias - Bailando K.O. Pabllo Vittar сам я не сильно в музыке разбираюсь, но хотелось бы ...Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ролик должен быть отчасти анимационным (по сюжету пользователь активирует игру на https://store.steampowered.com), отчасти с соответсвующими скриншотами/видео . Так же должно быть музыкальное сопровождение, текст будет предоставлен, без голосовой озвучки. Для размещения на youtubeАнимация13 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеются: - авторы для написания контента - разработчики От вас ожидаю СЕО анализ, выработку рекомендаций и проведение мероприятий по продвижению. В конечном счете сайт по релевантным словам должен оказаться на ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Баннер 300 x 250 отвещающий требованиям google adwordsБаннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всем привет! Facebook не узнает open graph теги прописанные на странице. Соответсвенно не получается сформировать пост в fb. Это надо исправить. Вся информация тут https://docs.google.com/drawings/d/1Bvbc0HKmHX7g-NyoHlG92Iz9l-FU7p3WX-Z58YipkCA/edit?usp=sharing пишите сроки/цену ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Facebook не узнает open graph теги прописанные на странице. Соответсвенно не получается сформировать пост в fb. Это надо исправить. Подробное описание задания тут https://docs.google.com/drawings/d/1Bvbc0HKmHX7g-NyoHlG92Iz9l-FU7p3WX-Z58YipkCA/edit?usp=sharing пишите сроки/цену ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте друзья! Проблема следующая. SSL сертификат установили через плеск (http://prntscr.com/j1lxcv).Но google search console ругается ( http://prntscr.com/j1lywu) SSL чекеры тоже показывают ошибку https://cryptoreport.thawte.com/checker/views/certCheck.jsp (http://prntscr.com/j1lzrs) https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html(http://prntscr.com/j1m0el) Данные сервера ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Верстка одной определенной категории woocommerce и страницы товара расположенной в ней. Другие страницы сайта: другие категории, карзина и т.д. и т.п. остаются с прежним дизайном Важно: Все товары и вариации товаров фиксированы. Новые ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Мы занимаемся уже более 2х лет распространением компьютерных игр. В ассортименте более 3500 наименований. Но мы продолжаем искать пути для расширения списка предлагаемых нами товаров и услуг. Нам требуется анализ/поиск поставщиков ...Финансовые услуги3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте друзья! Подробное описание задачи вы найдете по ссылке https://drive.google.com/open?id=1cGYVQxAvVpng_UXGD4QyTKJJEKEzOP844UgPWzYB7YE Дизайн должен быть уникальным, никак к основной странице не привязанный, потому ссылку на сам магазин не даю.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, Шаг 1.Дано 3700 игр, каждая из которых может иметь до 341 свойств. Эти 3700 игр надо разбить на 64 группы, каждая из групп должна состоять максимум из 120 игр. В ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо выявить слабые места тормозящие сайт и провести всеобъемлющую оптимизацию wordpress интернет магазина c целью увеличения скорости загрузки страницы до максимальных значений. Оптимизировать настройки сервера linux (Ubuntu 14.04 LTS ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Наш сервис занимается распространением ключей активации для игр. В ассортименте более 3000 наименований игр. Надо выявить продукты с наибольшим потенциалом и создать для них рекламу в google adwords и в перспективе в facebook. ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуются анимированный gif баннер адаптированные к 5 размерам. Речь идёт о рекламе трех продуктов- внутриигровые предметы из MMORPG "EVE Online". Это "EVE Online Plex", "EVE Online ISK", "EVE Online Injektor". Тип ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад