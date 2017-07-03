Верстка и интеграция 2x страниц в Worpress/WooCommerce

Верстка одной определенной категории woocommerce и страницы товара расположенной в ней. Другие страницы сайта: другие категории, карзина и т.д. и т.п. остаются с прежним дизайном

Важно: Все товары и вариации товаров фиксированы. Новые товары и варианты в последствии добавлятьcя не будут. То есть все можно реализовать просто с добавлением определенной ссылки к груфическому елементу(кнопке).

Макет в PSD вам будет предоставлен.

- в верстке должен быть реализован эффект наведения

- должно быть вставлено фоновое видео

Верстка должна быть кроссбраузерная, адаптивной. (Extra small devices Phones (

Сайт имеет рейтинг на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 79/93 очков. Сверстанныe страницы должны иметь не меньше

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